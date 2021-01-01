

مكياج خريف 2021 مكياج خريف 2021

يعد موسم الخريف فرصة جيدة لاتباع أساليب جديدة في الموضة والجمال، تناسب هذا الفصل متقلب المزاج، وهو ما يتطلب تحديثا كبيرا ليس فقط لخزائن ملابسنا، بشراء أحدث صيحات المعاطف والسترات، وإنما أيضا اختيار اتجاهات الجمال التي تناسبنا والتي تواكب الصيحات العالمية.



المكياج هو أكثر الأمور التي تهتم بها النساء، وهو ما يتطلب أن يعاصر مكياجنا اتجاهات الموضة، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف، والانتقال إلى فصل الخريف البارد، وهو ما يعنى تغييرات كبيرة في أسلوب المكياج، خاصة مكياج رسم العيون.



وفي هذا التقرير ننشر أحدث صيحات مكياج خريف 2021، والمستمدة من عروض أزياء خريف وشتاء 2021، وفقا لتقرير منشور على موقع ديلي ميل الإنجليزي.

أحدث صيحات مكياج خريف 2021الكحل المجنح من الأسفلبالنسبة للكثيرين منا، لم يختف الكحل المجنح أبدًا، إنها واحدة من مظاهر الجمال الكلاسيكية التي تتميز دائمًا بالأناقة، خاصة عندما يرسم بد ثابته وخط قوي، لكن هذا الاتجاه سيطر على منصة Dior Haute Couture.يمكنك رسم الخط السميك باللون الأزرق الداكن بدلا من الأسود التقليدي، على أن يحتضن بها المنطقة أسفل العين بدلا من رسمه عبر الجفن.العيون الدخانيةمظهر العين الدخانية مفضل إلى حد كبير خاصة لدي المشاهير، لما يساهم به في إبراز العيون، وقد ظهر هذا الاتجاه بقوة في عروض أزياء خريف 2021، وهو ما يجعل وجوده متوقعا جدا هذا الموسم، حيث يعتمد على العيون المبطنة في الأعلى والأسفل.الشفاه الجريئةبينما كانت الشفاه بالألوان الطبيعية مع اللمعان الرقيق اتجاهًا موجودا بقوة خلال صيف 2021، من الواضح أن الاتجاه سيتغير تماما خلال فصل الخريف، حيث تحتل الشفاه الجريئة مكان الصدارة بين اتجاهات جمال خريف 2021، من خلال استخدام الألوان المشرقة مثل الأحمر بكل درجاته.الزخارف اللاصقةنحتاج جميعا إلى كسر تقليدية المكياج اليومي في بعض المناسبات مثل حفلات الزفاف أو السهرات أو حفلات الموسيقي، وهو ما يحتاج إلى تجديد وكسر التقليدية، لذلك ستكون الزخارف اللاصقة والتي تحمل الكثير من اللمعان مناسبة تماما، خاصة مع تواجدها بقوة على مدارج عروض الأزياء، خاصة الزخارف اللاصقة، الموضوعة فوق عظام الخد مباشرة، ويمكن أيضا إضافة بعض الترتر لامع على الزاوية الخارجية لكل عين، أو أسفل الحاجبين مباشرة.عيون الباستيلخلال عروض خريف 2021 ظهرت بقوة اتجاهات الثمانينات المميزة التي تعكس الاتجاهات الأنثوية الرائعة، والتي تعكسها ألوان الباستيل الرقيقة، لكن ماذا عن استخدام ألوان الباستيل عبر الجفون؟ستعمل ألوان الباستيل بكل درجاتها على إبراز عيونك في مظهر أنثوي جذاب، خاصة إذا تم استخدامه مع أحمر خدود خفيف، وزوج من الأقراط المتدلية كبيرة الحجم.



