قبل أن يمر على زفافها 48 ساعة طلبت سيدة سعودية الطلاق من زوجها لسبب غريب، الزوج قال: لماذا تصر زوجتى على الطلاق فى اليوم الثانى من زواجنا؟ هل عندما اكتشفت أنى أصلع؟.
المستشار القانونى للزوج وصف القضية بأنها "أغرب قضية طلاق مرت عليه"، وأضاف يحق للمرأة طلب فسخ النكاح إذا اكتشفت عيبا منفرا ومستحكما بالرجل بشرط ألا تكون عرفته عند الخطبة، وقد يرى البعض أن الصلع عيبا منفرا أو يخشى انتقاله بالوراثة للأولاد لكنه ليس عيبا مستحكما.
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التعليقات على سيدة تطلب الطلاق بعد يومين من الزفاف بالسعودية.. والسبب غريب.. فيديو
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