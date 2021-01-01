سيدة تطلب الطلاق بعد يومين من الزفاف بالسعودية.. والسبب غريب.. فيديو



سيدة تطلب الطلاق سيدة تطلب الطلاق

قبل أن يمر على زفافها 48 ساعة طلبت سيدة سعودية الطلاق من زوجها لسبب غريب، الزوج قال: لماذا تصر زوجتى على ‎الطلاق فى اليوم الثانى من زواجنا؟ هل عندما اكتشفت أنى أصلع؟.







المستشار القانونى للزوج وصف القضية بأنها "أغرب قضية ‎طلاق مرت عليه"، وأضاف يحق للمرأة طلب فسخ النكاح إذا اكتشفت عيبا منفرا ومستحكما بالرجل بشرط ألا تكون عرفته عند الخطبة، وقد يرى البعض أن الصلع عيبا منفرا أو يخشى انتقاله بالوراثة للأولاد لكنه ليس عيبا مستحكما.

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ووفقا للمستشار القانوني فإنه لا ضرر من الصلع ويمكن علاجه وبالتالى يحق للزوج التمسك بدوام العشرة وإذا تمسكت الزوجة بفسخ النكاح عليها أن تثبت الضرر من العيب الذى تدعيه.