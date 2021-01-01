مدرب جيندارميري : متحمسون لمواجهة الأهلي.. وموسيماني رائع



مدرب جيندارميري مدرب جيندارميري

تحدث زاكاري إبراهيم، مدرب جيندارميري ناشونال بطل النيجر "الحرس الوطني النيجري"، عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



"كووورة" أجرى حوارا مع زاكاري إبراهيم، للوقوف على بعض التفاصيل المهمة..



وإلى نص الحوار:

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- في البداية.. كيف ترى مواجهة الأهلي وهو حامل لقبي آخر نسختين؟بلا شك سيكون صداما قويا، الأهلي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وله تاريخ طويل في بطولات إفريقيا وحصد اللقب 10 مرات.- كيف ترى حظوظ فريقك في عبور الأهلي؟على الورق حظوظ الأهلي هي الأكبر، لكن كرة القدم ليست علما دقيقا لكي نستسلم مبكرا، فمن الوارد أن يحدث فيها كل شيء. لدينا فرصة للتغلب على الأهلي وهزيمته على أرضنا.- من تعرف من لاعبي الأهلي وتراه الأفضل؟أعرف الحارس محمد الشناوي جيدا ويعد أبرز مواطن قوة الأهلي، كما أنه يملك العديد من اللاعبين يمتلكون الخبرات الكبيرة وخوض المنافسات الصعبة.- هل تعرف بيتسو موسيماني مدرب الأهلي؟أعرف موسيماني فهو مدرب كبير وحقق نجاحات عديدة مع الأهلي. يكفي الفوز بلقبي دوري الأبطال وثالث العالم، وكذلك التتويج باللقب مع صن داونز من قبل.- ترددت أنباء حول رحيل موسيماني.. هل ترى رحيله إن حدث ميزة في مواجهتكم؟لا أعتقد أن ذلك سيقلل من قوة الأهلي، الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين وسيكون لديهم رغبة في تقديم عرض جيد.- كيف تحفز لاعبيك لمواجهة الأهلي بطل القارة؟يجب أن نواجه الأهلي دون ارتباك وسنلعب بلا ضغوط. أثق في لاعبي فريقي فنحن متحمسون للغاية لهذه المباراة.