كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهته ضد توسكر بدوري الأبطال



الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أوضح خلاله إقامة مباراة الفريق ضد توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.



وأفاد مراسل يلا كورة، بأن إخطار كاف بموعد اللقاء وصل إلى نادي الزمالك بالفعل خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن يتحدد ملعب اللقاء خلال الفترة المقبلة.



وطلب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إقامة مباريات الزمالك الأفريقية في مصر في استاد القاهرة الدولي، أو باستاد الجيش في برج العرب.

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الجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في دوري أبطال أفريقيا خلال نسخته التي بدأت بالفعل كونه بطلًا للنسخة الماضية من الدوري المصري.