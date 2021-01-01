كشف مصدر في إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه تم تأجيل موعد مباراة السوبر الأفريقي والذي سيجمع بين الأهلي والرجاء المغربي لأجل غير مسمى.
وأضاف المصدر في تصريحات عبر "يلا كورة" مساء الأحد، أن التأجيل جاء بسبب عدم استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن على موعد ومكان بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بالنسخة الأخيرة.
وكانت الفترة الماضية شهدت اجتماع لإدارة المسابقات في "كاف"، حيث حدد موعد مقترح لكل من الأهلي والرجاء بإقامة المباراة أحد يومي 25 أو 26 ديسمبر في الدوحة، بدلاً من 25 سبتمبر بعد التنسيق مع اللجنة المنظمة، لكن حتى الآن لم يحل أي من الناديين على قرار رسمي بموعد التأجيل.
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التعليقات على مصدر ليلا كورة: تأجيل السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى
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