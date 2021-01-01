خاص مصدر قانوني من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف أوناجم والجزيري.. وحلول أزمة منع القيد

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FilGoal.com تواصل مع مصدر قانوني داخل نادي الزمالك للوقوف على آخر تطورات ملف منع الزمالك من القيد، وهل سيستطيع قيد محمد أوناجم، وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق إذا لم تُحل مشكلة إيقاف القيد.



محمد أوناجم



في حالة استمرار قرار منع الزمالك من القيد، فإن الزمالك سيحق له قيد لاعبيه العائدين من الإعارة، لكن لا يحق له قيد صفقاته الجديدة.

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العديد من التقارير أشارت إلى أن الزمالك لا يستطيع فيد محمد أوناجم العائد من الإعارة، والسبب هو تأخر نادي الوداد في إرسال بطاقة اللاعب الدولية إلى حين انتهاء موعد فترة القيد الأولى في مصر.هنا سأل FilGoal.com أحد المصادر القانونية في نادي الزمالك عن حقيقة مشكلة أوناجم، وكان رده "الزمالك يحق له قيد أوناجم لأن تعاقده مستمر مع الفريق".FilGoal.com توجه إلى اتحاد الكرة، فقال لنا "الزمالك يحق له قيد أوناجم، لكن بشرط إثبات أن تعاقد اللاعب مستمر مع الفريق للاتحاد الدولي، وهو الأمر الواقع بالفعل".وأتم "الزمالك حاليا ممنوع من قيد لاعبيه محليا بسبب تراكم مديونيات النادي لدى اتحاد الكرة، وفور تسوية الأمر، سيستطيع قيد لاعبيه، ومن بينهم أوناجم".FilGoal.com سأل عن موقف سيف الدين الجزيري، والمهاجم التونسي لعب معارا مع الزمالك في الموسم الماضي، قبل أن يضم اللاعب بشكل نهائي من المقاولون العرب هذا الموسم".سؤال FilGoal.com كان كالتالي، في 2019 كان تشيلسي يضم ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد على سبيل الإعارة. انتهت الإعارة وكان تشيلسي وقتها موقوفا عن القيد، لكنه استطاع قيد لاعبه الكرواتي بشكل طبيعي بعد أن ضمه بشكل نهائي، لماذا يختلف الأمر في مشكلة سيف الدين الجزيري؟وهنا قال المصدر القانوني من الزمالك لـFilGoal.com: "لم نقل بأننا لن نستطيع قيد سيف الدين الجزيري، لكننا قلنا بأن الأمر لم يُحسم بعد. قدمنا طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفعل، ومازلنا بانتظار الرد".وأضاف "كل حالة تختلف عن الأخرى، لذلك لا نستطيع الجزم بقدرتنا على قيد اللاعب، لكننا نحاول في هذا الأمر".وأخيرا، كانت القضية الثالثة، هي القضية الأساسية. هل سيٌرفع قرار منع القيد عن الزمالك؟وكان رد المصدر لـFilGoal.com: "بداية يجب الاعتراف بأن مشكلة منع قيد الزمالك صعبة، ولكننا نحاول رفع القيد".كيف؟ المصدر أوضح "قدمنا طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لوقف تطبيق العقوبة بقبول الاستئناف، وإلى أن يصدر حكما نهائيا فيها".وأضاف "الاتحاد الدولي ربما يقبل الاستئناف أو يرفضه. سنعرف هذا قبل 7 أكتوبر المقبل على الأغلب لأننا طلبنا البت في الأمر قبل نهاية فترة القيد في مصر".المصدر أضاف "إذا قبلت المحكمة الرياضية استئناف الزمالك، فسنستطيع قيد اللاعبين بشكل طبيعي، مع تأجيل العقوبة لحين البت في الأمر بحكم نهائي".واستمر "المحكمة الرياضية سبق ورفعت عقوبة منع القيد عن بعض الفرق، وآخرها النادي المصري في الموسم قبل الماضي، ولكن في المقابل سبق للعديد من الأندية ومنها ريال مدريد وتشيلسي مثلا أن أوُقفت بالفعل عن القيد، حيث يتمسك الاتحاد الدولي بتطبيق العقوبات الرياضية في حالة مخالفة لوائح الفيفا".المصدر أتم "لهذا السبب حاولنا في الفترة الماضية تسوية كل قضايا الزمالك. بداية من حسام أشرف مع الأكاديمية الكاميرونية، مرورا بـ بنيامين أتشيمبونج، ومساعدي جايمي باتشيكو، وصولا إلى مساعد كريستيان جروس، وحمدي النقاز. كنا نريد توصيل رسالة حٌسن نية من النادي إلى فيفا بأننا نريد حل القضايا بالفعل، أملا في قبولهم الاستئناف وتعطيل عقوبة الحرمان من القيد قبل انتهاء فترة القيد الاولى في ٧ اكتوبر".