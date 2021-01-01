شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى



الإعلامى أحمد شوبير الإعلامى أحمد شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة مفاوضات النادي الأهلى مع السويسري جروس لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ كل ما يثار حول مفاوضات الأهلى مع جروس لا أساس له من الصحة ، موسيمانى باق فى الأهلى ولا أساس من الصحة لتفاوض الأهلى مع جروس لتدريب الفريق ” .



وفى الإطار ذاته ، يرى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، أن قرار إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بمعاقبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وإعلان هذه العقوبة كان خاطئا.

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وقرر محمود الخطيب توقيع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه على كل لاعب بجانب أعضاء الجهاز الفني، بعد ضياع لقب السوبر المصري بالخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.وقال وليد في تصريحات تلفزيونية: "اتفق تماما واتفهم قرار الخصم من اللاعبين لأن الخطيب حمى هؤلاء اللاعبين من غضب الجماهير بعد ضياع لقب الدوري بجلسته معهم في ملعب الجونة".وأضاف قائد الأهلي الأسبق: "العقوبة منطقية ضد اللاعبين بعد خسارة بطولة كانت في المتناول، بسبب تخاذل وتقصير بعض اللاعبين، وأؤيد تماماً إعلان هذه العقوبات".وتابع وليد صلاح الدين: "اختلف مع إدارة الأهلي في مسألة معاقبة الجهاز الفني فهو أمر لم يحدث من قبل، وسيضع موسيماني تحت ضغط كبير، وإعلان هذه العقوبة أمر خاطئ تماما".وأشار إلى أن الأفضل في مثل هذه الأمور عقد جلسة مع المدير الفني ومراجعة بعض الأمور أو القرارات أو سياسة العمل ومنحه فرصة جديدة أو محاسبته، ولكن العقوبة المالية أمر يضع الجميع تحت ضغط كبير.تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.