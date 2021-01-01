مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي .. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي .. فيديو

صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

حقق جالاتا سراي فوزا هاما على فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وشارك مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي مصطفى محمد كبديل في المباراة، حيث دفع به المدرب فاتح تريم، في الدقيقة 90+3، بدلًا من محمد كريم أكتوركوغلو.

أنهى فريق جوزتيبي الشوط الأول متفوقا بهدف سجله شريف نداى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح جالاتا سراى فى تعديل النتيجة مبكرا عن طريق خليل درويش أوغلو فى الدقيقة 49، وأضاف أوليمبيو موروتان الهدف الثانى فى الدقيقة 56.

ورفع جالاتا سراى رصيده للنقطة 11 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى التركى، بينما توقف رصيد فريق جوزتيبي عند 5 نقاط فى المركز الثامن عشر، ويتصدر فريق فناربخشة برصيد 16 نقطة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66777

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager