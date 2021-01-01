مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي .. فيديو



مصطفى محمد مصطفى محمد

حقق جالاتا سراي فوزا هاما على فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.



وشارك مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي مصطفى محمد كبديل في المباراة، حيث دفع به المدرب فاتح تريم، في الدقيقة 90+3، بدلًا من محمد كريم أكتوركوغلو.



أنهى فريق جوزتيبي الشوط الأول متفوقا بهدف سجله شريف نداى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

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وفى الشوط الثانى، نجح جالاتا سراى فى تعديل النتيجة مبكرا عن طريق خليل درويش أوغلو فى الدقيقة 49، وأضاف أوليمبيو موروتان الهدف الثانى فى الدقيقة 56.ورفع جالاتا سراى رصيده للنقطة 11 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى التركى، بينما توقف رصيد فريق جوزتيبي عند 5 نقاط فى المركز الثامن عشر، ويتصدر فريق فناربخشة برصيد 16 نقطة.