حقق جالاتا سراي فوزا هاما على فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.
وشارك مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي مصطفى محمد كبديل في المباراة، حيث دفع به المدرب فاتح تريم، في الدقيقة 90+3، بدلًا من محمد كريم أكتوركوغلو.
أنهى فريق جوزتيبي الشوط الأول متفوقا بهدف سجله شريف نداى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء.
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التعليقات على مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي .. فيديو
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