ننشر شروط الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن شروط حصول أوائل الثانوية العامة على منح مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة في الدراسات المتخصصة بجامعة مصر المعلوماتية.







وتقرر تقديم منحة دراسية لـ 20 طالبا من المتفوقين للالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية وذلك في إطار الاهتمام والحرص على مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، ورعاية مشروعات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والسعي نحو توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وأهمية دعم الطلبة المتفوقين لدخول كليات مميزة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم أن شروط هذه المبادرة تتمثل في :- الاستمرار في التفوق الدراسي خلال السنوات الدراسية بالجامعة- تقوم وزارة الاتصالات بتدبير تكلفة المنحة بالتنسيق مع القطاع الخاص- توزيع المنح جغرافيا مع مراعاة أن تضم طلاب القرى الأكثر احتياجا- الاقتصار على طلاب المدارس الحكوميةخبر سار لطلاب المدارس الفرنسية في مصروعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم خبرا سارا لطلاب المدارس الفرنسية في مصر.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تمت إتاحة خدمة لتَمرين طلاب المدارس الفرنسية في مصر على نظام التعليم الجديد، من خلال بنك المعرفة المصري.وأضافت وزارة التربية والتعليم: “يمكن الآن لـ طلاب المدارس الفرنسية، التعرف على أهم مصادر نجوى التعليمية على بنك المعرفة المصري باللغة الفرنسية وكيفية استخدامها في المذاكرة والتطبيق، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من بنك الأسئلة”.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن كل هذا يمكن اكتسابه الآن من خلال التسجيل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري، والمقرر تنظيمها بعد غد، الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً: https://www.ekb.eg/en/events?event=153918126showd&month=9...وقالت وزارة التربية والتعليم: “سجِّل الآن، وسيَصِلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المُسجَّل به”.جدير بالذكر أن "نجوى" شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتطوير أدوات رقمية متنوعة ومحتوى شامل، وتهدف لمساعدة المعلمين على التعليم والطلاب على التعلم.على جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال أيام الأسبوع.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “بكل وضوح أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس”.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.