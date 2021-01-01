التعليم العالي تضع شرطا جديدا بديلا عن التطعيم لدخول الحرم الجامعي

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صورة الخبر: الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الجامعات تمكنت من استقطاب عدد كبير من الطلاب خلال الإجازة الصيفية للتطعيم ولكن مع بداية العام الدراسي ستزيد عملية تطعيم الطلاب بخطة موضوعة من جميع الجامعات، موضحا: " نسعى إلى أن نكون قادرين خلال أسابيع من بداية العام الدراسي من الانتهاء من أن يكون هناك عام دراسي به إجراءات احترازية لأن التطعيم لن يكن بديل للإجراءات الاحترازية وايضا لنكون توسعنا في التطعيم نطمئن على سلامة العام الدراسي ".



وأضاف " عبدالغفار " خلال لقائه الخاص لـ برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، : "نسعى أن يكون التطعيم إلزام واقناع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفي هذه الحالة لابد من أن يجري الطالب مسحة أسبوعية تجرى بالمعامل المركزية المتواجدة قي الجامعات المصرية للاطمئنان على أنفسهم خطوات لا تكون هناك فرص لحدوث عدوى بين الطلاب داخل الحرم الجامعي لذا فنحتاج الى حملات توعية كبيرة جدا ".

وأشار إلى أنه ستبدأ الجامعات بالتوعية ومن ثم تضع إلزام على الدخول للمدن الجامعية ودخول المدرجات على دخول الورش والمعامل لضمان تواجد الطلاب آمنين داخل الحرم الجامعي .

المصدر: elbalad

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