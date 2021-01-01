مستشفيات جامعة عين شمس.. افتتاح المدينة الطبية 30 يونيو 2022



مستشفيات جامعة عين شمس مستشفيات جامعة عين شمس

أكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه يتم تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار علي الأنور، لـ صدى البلد، إلي أنه سوف يتم افتتاح المدينة الطبية بجامعة عين شمس 30 يونيو عام ٢٠٢٢، مؤكدا أن المدينة الطبية سوف يكون بها كافة الإمكانيات الحديثة المتطورة بكافة التخصصات.



وقال علي الأنور، إن المستشفيات الجامعة بعين شمس تخدم أكثر من ٣ ملايين مريض سنويا بكافة التخصصات ونعمل علي تقديم خدمة طبية عالية للشعب المصري، مشيرا إلي أن هذا الرقم سوف يزداد بعد الانتهاء من المدينة الطبية.

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وتابع الأنور، أن مستشفيات الجامعة صرح كبير يشمل جميع التخصصات منوها بأن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن وتسعي لتحقيق رعاية صحية جيدة لجميع المصريين في جميع المستشفيات.وافتتح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، اليوم، تطويرات مبنى ( ب) والذى تبلغة سعته 172 سرير و150 غرفة، بمستشفى عين شمس التخصصي، ويشمل مركز زراعة الأعضاء ، وقسم القلب ، قسم الأورام ، قسم الأمراض الباطنة المتخصصة والعامة ( وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ) ، والرعاية النهاريه , الرعاية المتوسطة والتى تم زيادة القدرة الاستعابية الخاصه بها لتصل إلى 15 سرير على أحدث المعايير العالمية منهم غرفتين عزل يمكن استخدامهما فى مرضى زرع النخاع وزراعة الأعضاء وكافة التخصصات الباطنية ، كما يضم المبنى قسم الأورام والذى تم تجهيزه بأحدث غرفة لتحضير العلاج الكيماوى لضمان سلامة المريض والفريق الطبى.كذلك تم افتتاح الرعايه المركزة ( أ ) المخصصة لما بعد الجراحات المتقدمة كزراعة الاعضاء والجراحات المتخصصة كجراحات المخ والاعصاب ، والتى تم تصميمها وفقا للمعايير القياسية العالمية لتقديم أفضل خدمة طبية بمستوى عالمى وتتكون من 19 سرير ، منهم 4 غرف عزل منفصلة لتحقيق أعلى معايير الأمان .شهد الافتتاحات د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه ،الدكتور وليد أنور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى ، الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى , وكلاء كلية الطب ، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه السابق ، وا.د محمد رزق المدير الطبي بالمستشفى و مديري المستشفيات الجامعيه والسادة رؤساء الاقسام ومديرى الوحدات الطبية والادارية .