قبل إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. التعليم العالي توجه تعليمات هامة للطلاب



تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أكد مكتب تنسيق الجامعات على طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على ضرورة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء غد الاثنين إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.



تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 152 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.





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تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم غد الاثنين الموافق 27/9/2021.تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة حيث تشمل هذه المرحلة (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،توافر معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية؛ بهدف مساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني حيث يتم استقبالهم بدءا من التاسعة صباحًا وذلك طوال فترة التنسيق.تنسيق المرحلة الثالثةتنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وأكد المصدر أنه لابد على طلاب المرحلة أن يلتزموا بارتداء الماسك الطبي " الكمامة "، وبذلك إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول إلى معامل الحاسب الآلي في الجامعات دون أن يرتدي ويتبع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل في هذه المعاملتنسيق الجامعاتتنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكترونيمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.تنسيق الجامعات الحكوميةوفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.كليات متاحة لطلاب بـ المرحلة الثالثة فى تنسيق الجامعات 2021كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات) بالاضافة الي الشعبة الأدبية من معاهد حكومية وخاصة.المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي)الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) - 6 أكتوبرالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبرالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتاريةالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإداريةالإدارة والسكرتاريه بمصر القديمةالأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبةالأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضةالأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إداريةالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبرالأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفاتالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان 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