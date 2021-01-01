خالد الجندي ردا على سائلة: "لا تكرهي أمك حتى لا تندمي".. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

تلقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سؤالا من سائلة تقول: مطلقة وعندي ولدان، وأمي قاسية تعيش لنفسها فقط.







قال الجندي خلال لقائه عبر فضائية " دي ام سي" : أنت تتألمين من والدتك لكن لا تكرهينها، نضع الكلمات في مكانها الصحيح، وأن تصل المسألة للكراهية أمر فيه مبالغة لا نريد الشعور بالجنوح.

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وأضاف: لا نستخدم مصطلح الكراهية لأنه مكروه، لو رأيت نعش والدتك خارج من المنزل وقتها ستتألمين، ولا تقولي أكره والدتي .وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.وأضاف أمين الفتوى، أن النبي قال فى حديثه الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".وأشار إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الاستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدان فى حياتهما.ونبهت دار الإفتاء، إلى أن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.وتابعت: ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد، كما ورد فى أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخارى.