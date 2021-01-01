حيل تساعدك على الطبخ بشكل أسهل



الطبخ بشكل أسهل الطبخ بشكل أسهل

يبدو أن تناول العشاء (أو الغداء) في يوم عمل من الأشياء الصعبة ولكن يمكنك أن تتمتعي بيومك بشكل أسهل من خلال حيل الطبخ هذه التي ستكون مفيدة وتساعدك على إعداد وجبة سريعة عندما ينفد الوقت.



شاركت أخصائية العلاج الغذائي ريا بانيرجي أنكولا أثناء مشاركة بعض الاختراقات: "خاصة عندما تتطلع إلى تحقيق اهداف الليقاة البدنية الخاصة بك ، فمن المهم التخطيط مسبقًا"وفقال “indianexpress”





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* تحضر عجينة البيتزا وتخزينها في الثلاجة بدون إضافة ملح واستخدامها طوال الأسبوع.* حضري الصلصة واحتفظي بها مثلجة واحتفظي به لعمل الأكلات السريعة مثل المكرونة والخضار .* احتفظ دائمًا بالمخللات المنزلية والسمن لجعل وجباتك لذيذة.* تقطع الخضار وتحفظها جاهزة في الثلاجة : "يمكنك استخدامها لوجباتك في وعاء واحد مثل الأرز او مع الخبز والملوخية* احتفظ باللحوم المشوية / الأسماك أو اللحوم المنقوعة مسبقًا في الثلاجة لتحضير كاري سريعًا او وجبة مهمة.* احتفظ بالبهارات الأساسية على الرفوف* احتفظ ببعض الحبوب الكاملة نصف المطبوخة والتي يمكن تسخينها وتحويلها إلى اطباق سهلة وخفيفة شبه مطبوخة في الثلاجة.* صنع وتخزين معجون والثوم الطازج .* احفظ الأعشاب الطازجة في الثلاجة.* احتفظ بالفواكه مثل البطيخ والتفاح والبرتقال والبابايا والجوافة والكمثرى لأنها تقدم وجبة خفيفة جيدة.* احتفظ ببعض اللبن الرائب في الثلاجة.* احتفظ بدقيق الشوفان والبيض اللذين يشكلان وجبة فطور سريعة مع الفلفل الحار أو العجة.