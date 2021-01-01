خطوات مكياج العيون اللوزية.. وطرق رسم عيني القطة



خطوات مكياج العيون اللوزية خطوات مكياج العيون اللوزية

تفكر العديد من الفتيات فيما يتعلق بوضع ظلال العيون، وخصوصا صاحبات العيون اللوزية، وهناك تقنيات مكياج للعيون تجعلك تبدين أكثر يقظة وتعزز ملامحك العامة.







وكشف خبير المكياج جوي معلوف أسرار إتقان مكياج للاتي يمتلكن عيونا لوزية الشكل.

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خطوات مكياج العيون اللوزيةإذا كنتِ تبحثين عن مكياج العيون اللوزية، اتبعي هذه الخطوات الخمس لإضفاء مظهر مثالي.الخطوة رقم 1: جهّزي جفنيك:بغض النظر عن شكل عينيك، ليس هناك عذر لتخطي البرايمر، فقط لكي يستمر مكياج عينيك طوال اليوم، ضعيه على طبقة رقيقة من البرايمر لضمان ثبات ظلال العيون والكحل.الخطوة رقم 2: ضعي ظلال العيون:ليس كل شخص مناسبًا لعين مدخنة، لكن تبدو العينان اللوزيتان رائعتين بشكل خاص مع ظلال العيون التي تصبح مدخنة في الزاوية الخارجية.جربي استخدام ظلال العيون بلون Silver Couture لإنشاء عين دخانية كلاسيكية بأقل جهد.الخطوة 3: لا تنسى أن تبرزي:إذا كنتِ تريدين أن تبدو عينيك أكثر إشراقًا، فاختاري قلم التمييز.مرري بودرة متلألئة أسفل عظم الحاجب وحول الزاوية الداخلية لعينيك لإضفاء السطوع على أي مظهر على الفور، بالإضافة إلى جعل العيون تبدو أكبر.الخطوة رقم 4: ضعيه على طول الرموش:كحل العيون الغامق أكثر من اللازم يمكن أن يجعل العيون تبدو أصغر، ما لم يكن هذا هو المظهر الذي تبحثين عنه، التزمي بخط رفيع على طول خط الرموش العلوي، سيساعد الرموش على أن تبدو أكثر سمكًا، دون الحاجة إلى المبالغة في استخدام محدد العيون.الخطوة رقم 5: الماسكارا:لا يمكنك استكمال مظهر مكياج العيون بدون طبقة أو اثنتين من الماسكارا.تأكدي من تغطية الرموش على كلا الجانبين للحصول على رموش جريئة للغاية.كيفية عمل مكياج العيون اللوزيةإذا كانت لديك عيانان لوزيتان، ربما تعلمي أن طريقة تطبيق مكياج العيون تختلف باختلاف شكل العين لأي شخص لديه عيون لوزية.1- لإضافة أبعاد لشكل عينيك يمكن استخدام كحل أسود على الجفون العلوية ولون أفتح تحت رموشك السفلية ليبرز لون عينيك.بالنسبة للعيون ذات الشكل اللوزي، فإنه يتم استخدام كحل أفتح على خط الماء أكثر مما تستخدمه في الأعلى، لأن هذا يمنع العين من أن تبدو صغيرة.كحل خفيف تحت العين2- ضعي ظلال العيون أسفلها لإبراز شكل العينأضيفي ظلالا إلى خط الرموش السفلي مع مزيد من المبالغة في الزوايا الخارجية للعين.يمكن أن يؤدي تطبيق ظلال كحل داكن إلى جعل العيون تبدو أصغر في بعض الأحيان، يقترح استخدام محدد العيون "لإعطاء تأثير يفتح العين"، بالإضافة إلى ذلك، فإن "الظلال الأكثر إشراقًا لجذب الانتباه إلى العيون ولن يتقلص مظهرها"، لتضخيم هذا المظهر، ضعي ظلًا مطابقًا.قطع التجعد باستخدام كحل أبيض3- يمكن أن تبرز العيون لوزية الشكل بالعديد من الطرق، وذلك من خلال تطبيق اللون قليلاً في كل مرة وليس الإفراط في المزج، ويمكنك دائمًا تجاوز الحواف باستخدام خافي العيوب لشحذ الخطوط.قطع تجعدالعين اللوزيةلمكياح للعيون اللوزية يمكن وضع ظل أفتح على قزحية العين، والتي هي إلى حد كبير جفنك بالكامل، لإعطاء وهم عين أوسع جربي مزج بعض الظلال الفاتحة معًا من لوحة ظلال عيون محايدة لإنشاء اللون الدقيق الذي تبحثين عنه.ظلال خفيفةيمكن إبراز العيون اللوزية عن طريق إضافة لون داكن على النصف الخارجي للعين وتلطخه خارج خط الرموش باتجاه الصدغ، استخدمي ظل جفون دخانيا يتميز بدرجة أكبر من لون الفحم.ظلال مجنحةلإضفاء تأثير شرس على العيون اللوزية، استخدمي قلم تحديد العيون، هذه بطانة سائلة مصبوغة، غالبًا برأس إسفنجي أكثر سمكًا بدلاً من فرشاة رفيعة، وهي مثالية لإضفاء مظهر هندسي جريء يكمل العيون اللوزية الشكل.قلم كحلإذا كنتِ تبحثين عن كيفية رسم مكياج عيون القطة على العيون اللوزية، فالكل يريد إتقان عين القط، ولا يستثنى من لديهم عيون لوزية لحسن الحظ، فإن إضافة نقرة إلى محدد العيون الخاص بك لا يمثل مشكلة خاصة عندما يكون لديك عيون لوزية، كل ما يتطلبه الأمر هو اتباع هذه الخطوات، بالإضافة إلى القليل من التدريب.الخطوة رقم 1: ابدئي بشكل رفيع:لا تغوصي في الكحل السميك، من الأفضل أن تبدأ صغيرة، باستخدام بطانة سائلة لرسم خط رفيع، إذا بدأ الآيلاينر الخاص بك في الظهور بشكل دراماتيكي قليلًا، استخدمي قطعة قطن مغموسة في ماء ميسيلار لتحصلي على رونقها.الخطوة رقم 2: رشاقتهابدئي في بناء كحل العين، مما يزيد سمك الخط باتجاه النصف الخارجي من عينك.الخطوة رقم 3: الجناح:ارسمي خطًا قطريًا قصيرًا بعناية من الزاوية الخارجية للعين، ثم حوليه إلى مثلث صغير، املئي باستخدام محدد العيون الخاص بك لتنعيم أي خطوط قاسية.