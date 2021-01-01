طريقة تحضير قراقيش بالينسون بالخطوات

قراقيش بالينسون
قراقيش بالينسون من المخبوزات التي يميل الكثير من الأشخاص إلى تناولها على مدار اليوم، كما انها تحتوي على نكهه لذيذة ومميزة، ويمكنك إعداد قراقيش بالينسون بخطوات بسيطة وسهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير قراقيش بالينسون
كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب سمنة
ربع كوب زيت
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة ينسون
1 ملعقة كبيرة شمر
1 ملعقة كبيرة سمسم
بيضة
فانيليا
لبن
ماء للعجن
طريقة تحضير قراقيش بالينسون
1- في العجان ضيفي الدقيق والخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح والسمسم والشمر والينسون والسمنة والزيت واللبن ويعجن الخليط حتى الحصول على قوام العجين.
2- ثم يترك العجين حتى يرتاح ويفرد ويقطع قطع متساوية.
3- ويخبز فى الفرن وتقدم قراقيش بالينسون.
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