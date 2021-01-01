طريقة تحضير قراقيش بالينسون بالخطوات



قراقيش بالينسون قراقيش بالينسون

قراقيش بالينسون من المخبوزات التي يميل الكثير من الأشخاص إلى تناولها على مدار اليوم، كما انها تحتوي على نكهه لذيذة ومميزة، ويمكنك إعداد قراقيش بالينسون بخطوات بسيطة وسهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.







مقادير قراقيش بالينسون

كوب دقيق

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1 ملعقة كبيرة خميرة فورية1 ملعقة كبيرة بيكنج بودرنصف كوب سمنةربع كوب زيترشة ملح1 ملعقة كبيرة سكرملعقة كبيرة ينسون1 ملعقة كبيرة شمر1 ملعقة كبيرة سمسمبيضةفانيليالبنماء للعجنطريقة تحضير قراقيش بالينسون1- في العجان ضيفي الدقيق والخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح والسمسم والشمر والينسون والسمنة والزيت واللبن ويعجن الخليط حتى الحصول على قوام العجين.2- ثم يترك العجين حتى يرتاح ويفرد ويقطع قطع متساوية.3- ويخبز فى الفرن وتقدم قراقيش بالينسون.