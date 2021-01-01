طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل للشيف شربيني



طاجن اللحم بالبصل طاجن اللحم بالبصل



يعد طاجن اللحم بالبصل من أكثر الأكلات المغذية والمفيدة للصحة، وتُشعر الإنسان بالشبع والطاقة وهى من الأكلات الشتوية التى تمنح الجسم قدرا كبيرا من التدفئة.



نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير طاجن اللحم بالبصللحمبصل قارومةجزركرفسثومطماطمكراتحبهانورق لورابهاراتزيت عباد الشمسكزبرة خضراءكوسةفلفل اسودملحطريقة عمل طاجن اللحم بالبصل* شوحى اللحمة مع الزيت فى طاسة ساخنة حتى تحمر من كل الجوانب وضيفى الحبهان واللورى والتوابل وقلبيهم جيدا.* قطعى البصل والكرفس والكرات وضيفيهم الى الخليط وأضيفى الجزر والكوسة واتركيهم على النار ثم حمرى البصل القاورما ثم ضيفيه الي الخليط مع الفلفل الحار.* ضيفى الكزبرة و قلبى حتى تتجانس المكونات ثم انزعى الجلد من الطماطم و اضربيها فى الخلاط مع الثوم و ضيفيهم الى الخليط وارفعى الخليط فى الطاجن ثم ادخليه الفرن حتى يكتمل النضجويقدم طاجن اللحم بالبصل ساخنا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي وبالهنا والشفا.