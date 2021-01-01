اكتشف أفضل توقيت للحصول على فيتامين د

آخر الأخبارالصحة والجمال › اكتشف أفضل توقيت للحصول على فيتامين د

صورة الخبر: فيتامين د
فيتامين د

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاج جسم الإنسان الحصول عليها وتلبية النسب الكافية لاحتياجات الجسم حيث يلعب دورا حيويا فى الوقاية من أمراض عديدة من بينها هشاشة العظام .



ويلعب فيتامين د دور كبير فى تقوية مناعة الإنسان مما يساهم فى حماية الجسم من الأمراض والشعور بالتعب والضعف.



ويعتقد بعض الأشخاص أن مجرد الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس فى النهار أنه أمرًا كافيًا لحصول الجسم على احتياجاته من فيتامين د .

كشفت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما وهناك بعض الأمور التى يجب الالتزام بها للاستفادة من فيتامين د فى مقدمتها اختيار التوقيت الصحيح للتعرض لأشعة الشمس .

ونصحت المنصة لأخذ الاحتياجات الكافية من فيتامين د بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة، وخلال فترة الصيف، يمكن التعرّض لأشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.



أما فى فصل الشتاء فيمكن التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين د الطبيعي الموجود فى أشعة الشمس خلال هذا التوقيت.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكتشف أفضل توقيت للحصول على فيتامين د

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62318

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager