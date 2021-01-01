اكتشف أفضل توقيت للحصول على فيتامين د



فيتامين د فيتامين د

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاج جسم الإنسان الحصول عليها وتلبية النسب الكافية لاحتياجات الجسم حيث يلعب دورا حيويا فى الوقاية من أمراض عديدة من بينها هشاشة العظام .







ويلعب فيتامين د دور كبير فى تقوية مناعة الإنسان مما يساهم فى حماية الجسم من الأمراض والشعور بالتعب والضعف.

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ويعتقد بعض الأشخاص أن مجرد الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس فى النهار أنه أمرًا كافيًا لحصول الجسم على احتياجاته من فيتامين د .كشفت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما وهناك بعض الأمور التى يجب الالتزام بها للاستفادة من فيتامين د فى مقدمتها اختيار التوقيت الصحيح للتعرض لأشعة الشمس .ونصحت المنصة لأخذ الاحتياجات الكافية من فيتامين د بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة، وخلال فترة الصيف، يمكن التعرّض لأشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.أما فى فصل الشتاء فيمكن التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين د الطبيعي الموجود فى أشعة الشمس خلال هذا التوقيت.