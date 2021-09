5 أطعمة لتقليل آلام الصداع النصفي

آلام الصداع النصفي آلام الصداع النصفي

اكتشفت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة قادرة على تقليل الآم الصداع النصفي بل وعلاجها أحيانا خاصة التي تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.







ونوهت الدراسة بأن هناك بعض الأطعمة التى يجب الحد منها للتمكن من تقليل الآم الصداع النصفي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية مثل العديد من الخضروات.

ووفقا لما جاء فى موقع "Eat This, Not That" من أهم الأطعمة التى تمتلك القدرة على تقليل آلام الصداع النصفي وعلاجها:الأسماك الدهنيةبسبب عنصر مهم؛ تعتبر الأسماك الدهنية بما في ذلك السردين والأنشوجة والماكريل والسلمون والتونة البكورة والسلمون المرقط من أغنى مصادر أوميجا 3 الطبيعية، وتحتوي هذه الأسماك على حمض eicosapentaenoic" (EPA)" وحمض docosahexaenoic" (DHA)"، والذي يطلق عليه أحيانًا أوميجا 3 البحري، وهي عناصر تساهم في علاج الصداع النصفي.بذور الشياتحتوي على ألفا لينولينيك (ALA) تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تشتق من حمض ألفا لينولينيك ALA ، والذي يمكن للجسم تحويله إلى الأحماض الدهنية المهمة "EPA" و"DHA" وبكمية أكبر من التي يمكن الحصول عليها من الأسماك.بذور الكتانبعد طحنها تحتوي بذور الكتان أيضا على حمض ألفا لينولينيك الذي يحوله الجسم بكميات محدودة إلى الدهون المفيدة ولكن لاستخلاصها يجب طحن بذور الكتان الطازجة قبل استخدامها.الجوزكل أونصة كنز تحتوي كمية قليلة أونصة حوالي 8 جوزات على 2.5 جرام من أوميجا 3 كما يحتوي الجوز على المزيد من حمض ألفا لينولينيك لكل أونصة مقارنة بالعناصر الأخرى.كما تحتوي أونصة واحدة من الجوز اللذيذ أيضا على 4 جرامات من البروتين وجرامين من الألياف وهي مصدر جيد للمغنيسيوم، وهي مادة مغذية تؤكد بعض الدراسات أنها قد تكون مفيدة في تقليل وتيرة الصداع النصفي وشدته.مكملات زيت السمكتعد مكملات زيت السمك بديل جيد في حال عدم توفر السمك ويمكن أن تقدم نتائج مماثلة حيث تساعد على زيادة تناول أوميجا 3 وتوصي العديد من المنظمات الصحية، بما في ذلك جمعية القلب الأمريكية، أي شخص لا يأكل السمك أو يتناول مكملات زيت السمك بكمية تقدر بحوالي 1000 ملليجرام من زيت السمك يوميًا للبالغين.