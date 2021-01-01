

مرضى السكري مرضى السكري

إنقاص الوزن من أولى النصائح التي يقدمها الأطباء لمرضى السكرى، ويمكن أن يساعد مؤشر كتلة الجسم الصحي والوزن الصحي بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري، فإن فقدان الوزن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لعدة أسباب.



أسباب صعوبة إنقاص الوزن لمرضى السكري

كشفت دراسة جديدة وفقًا لموقع timesofindia عن ثلاثة أسباب تجعل من الصعب خسارة الوزن لمرضى السكر، وهي كالآتي :



1- مقاومة الأنسولين

يمكن أن تؤدي الوجبة الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في إخراج الجلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة.

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ومع ذلك في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، لا تعمل العملية بشكل جيد، يصبح جسمهم مقاوماً لعمل الأنسولين، وبالتالي فإن الأنسولين ليس فعالاً في إخراج الجلوكوز من الدم، لذلك ينتهي المرء بارتفاع نسبة السكر في الدم في دمه بعد تناول الكربوهيدرات.لتقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ينتج الجسم المزيد من الأنسولين، كما للأنسولين وظيفة أخرى وهي تخزين الدهون ومنع إفراز الدهون من تخزين الدهون، بالتالي يصعب على مرضى السكر فقدان الوزن.2- الشعور بالجوعيتم إعطاء الأشخاص المصابين بداء السكري نصائح متنوعة متعلقة بالنظام الغذائي مثل التحكم في سعراتهم الحرارية وتقليل تناول الكربوهيدرات وتناول وجبات صغيرة، أحيانًا يؤدي اتباع هذه النصيحة إلى الشعور بالجوع مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة.وأفادت الدراسة، تؤدي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض، مما يؤدي إلى تباين في تحفيز الجوع المتكرر، فالشخص الجائع يأكل أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن.3- دواء السكرييساعد الأنسولين على تخزين الدهون وبالتالي فإن تناول الأنسولين لعلاج مرض السكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، تعمل بعض أدوية السكري والأدوية عن طريق تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أيضًا.أفضل طريقة لخفض مستويات السكر في الدم هي تقليل استهلاك الكربوهيدرات، يمكنك الاستعانة بأخصائي تغذية للحصول على خطة وجبات مخصصة.