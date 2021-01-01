الأردن.. الكشف عن سر "المياه الحمراء" في البحر الميت

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سر "المياه الحمراء" في البحر الميت

كشفت مسؤولة أردنية، الأحد، نتائج فحوصات المياه الحمراء التي ظهرت في البحر الميت، وأثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء التي ظهرت في البحر الميت، أظهرت ان سبب تلون المياه باللون الأحمر يعود لمادة المنغنيز، والتي تواجدت بكميات عالية.

وأكدت محاسنة لموقع "رؤيا" الإخباري الأردني، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء أظهرت أنها لا تشكل أي خطورة.

وأشارت إلى وجود جهات أخرى قامت بأخذ عينات للمياه الحمراء لإجراء الفحوصات، ولم تبلغ بعد بنتائج الفحوصات.

وكان سكان منطقة بالأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية، قد تفاجأوا قبل أسبوعين، بظهور برك من مياه حمراء اللون مجهولة المصدر، قرب البحر الميت.

المصدر: موقع "رؤيا" الإخباري الأردني

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