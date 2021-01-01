كشفت مسؤولة أردنية، الأحد، نتائج فحوصات المياه الحمراء التي ظهرت في البحر الميت، وأثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
وأوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء التي ظهرت في البحر الميت، أظهرت ان سبب تلون المياه باللون الأحمر يعود لمادة المنغنيز، والتي تواجدت بكميات عالية.
وأكدت محاسنة لموقع "رؤيا" الإخباري الأردني، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء أظهرت أنها لا تشكل أي خطورة.
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التعليقات على الأردن.. الكشف عن سر "المياه الحمراء" في البحر الميت
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