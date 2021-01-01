مصير سفارة مصر بأديس أبابا بعد إعلان إثيوبيا نيتها إغلاق سفارتها بالقاهرة

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صورة الخبر: سفارة مصر بأديس أبابا
سفارة مصر بأديس أبابا

أكد مصدر دبلوماسي مصري أن سفارة بلاده في إثيوبيا مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الجديد لدى الاتحاد الإفريقي، وصل إلى إثيوبيا قبل أيام وتسلم مهامه.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن "السفير الجديد المصري بأديس أبابا الدكتور حمد عمر جاد، تسلم مهامه سفيرا مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في 22 سبتمبر الحالي".

وأضاف أن "السفارة المصرية في إثيوبيا مستمرة في عملها".

وأكد جاد لدى تسلمه مهامه "أهمية إرساء التعاون بين الدولتين في ظل ارتباطه بأمر وجودي وشريان الحياة لمصر"، مشددا على أنه سيبذل جهوده لتحقيق ذلك.

وخلال الساعات الماضية، كشف السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي عزم بلاده على إغلاق سفارتها في القاهرة مطلع أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

المصدر: القاهرة24

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