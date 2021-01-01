أكد مصدر دبلوماسي مصري أن سفارة بلاده في إثيوبيا مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الجديد لدى الاتحاد الإفريقي، وصل إلى إثيوبيا قبل أيام وتسلم مهامه.
وأوضح المصدر في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن "السفير الجديد المصري بأديس أبابا الدكتور حمد عمر جاد، تسلم مهامه سفيرا مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في 22 سبتمبر الحالي".
وأضاف أن "السفارة المصرية في إثيوبيا مستمرة في عملها".
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التعليقات على مصير سفارة مصر بأديس أبابا بعد إعلان إثيوبيا نيتها إغلاق سفارتها بالقاهرة
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