علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي .. فيديو



الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ما يشاع عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي مؤخرا.



ورد علاء مبارك على تغريدة الإعلامي جابر القرموطي الذي نشر مقطع فيديو على "تويتر" تحدث فيه عن قراءته مقالا تحدث عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والراحل المشير حسين طنطاوي، استند لغياب علاء مبارك عن عزاء الأخير.



ورد علاء مبارك قائلا: "كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة".

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وكان جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حرص على المشاركة في العزاء إلى جانب زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس الأسبق، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.كما توافد عدد من مسؤولي الدولة والشخصيات البارزة على مسجد المشير في التجمع الخامس للمشاركة في عزاء أسرة المشير طنطاوي، الذي رحل عن عمر يناهز الـ86 عاما.https://twitter.com/i/status/1441004161777160195