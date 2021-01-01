علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي .. فيديو

صورة الخبر: الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ما يشاع عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي مؤخرا.

ورد علاء مبارك على تغريدة الإعلامي جابر القرموطي الذي نشر مقطع فيديو على "تويتر" تحدث فيه عن قراءته مقالا تحدث عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والراحل المشير حسين طنطاوي، استند لغياب علاء مبارك عن عزاء الأخير.

ورد علاء مبارك قائلا: "كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة".

وكان جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حرص على المشاركة في العزاء إلى جانب زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس الأسبق، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

كما توافد عدد من مسؤولي الدولة والشخصيات البارزة على مسجد المشير في التجمع الخامس للمشاركة في عزاء أسرة المشير طنطاوي، الذي رحل عن عمر يناهز الـ86 عاما.

https://twitter.com/i/status/1441004161777160195

المصدر: وسائل إعلام مصرية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35391

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager