علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ما يشاع عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي مؤخرا.
ورد علاء مبارك على تغريدة الإعلامي جابر القرموطي الذي نشر مقطع فيديو على "تويتر" تحدث فيه عن قراءته مقالا تحدث عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والراحل المشير حسين طنطاوي، استند لغياب علاء مبارك عن عزاء الأخير.
ورد علاء مبارك قائلا: "كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة".
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التعليقات على علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي .. فيديو
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