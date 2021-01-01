

على أندرويد وآيفون كيفية اجراء مكالمات فيس تايم على أندرويد وآيفون كيفية اجراء مكالمات فيس تايم

حصلت مكالمات فيس تايم للاندرويد IOS 15، على ترقية كبيرة حيث أصدرت شركة آبل تحديث iOS 15، الذي يجلب مجموعة كبيرة من التعديلات مكالمات فيس تايم للاندرويد IOS 15 وغيرها الكثير.



مكالمات فيس تايم للاندرويد IOS 15

وزودت آبل برنامج المكالمات المرئية التابع لها، فيس تايم FaceTime، بمجموعة من التغييرات بنظامها التشغيل الجديد IOS 15، من بينها دعم الصوت المكاني Spatial Audio، لجعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من صورة الشخص الذي يتحدث.



وحصل فيس تايم على عرض الشبكة Grid View لتنظيم المكالمات وتسهيل رؤية كل المشاركين في المكالمة في وقت واحد، والميزة الأبرز التي حصل عليها تطبيق مكالمات الفيديو هو دعم منصة مكالمات الفيديو للأجهزة الغير تابعة لشركة آبل، مثل هواتف أندرويد.

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وبالنسبة لهواتف أندرويد، يمكنهم استخدام فيس تايم عبر متصفح الويب ولكن يجب أولا أن يتم إرسال الدعوة عبر هاتف آيفون، ثم قم بالضغط على إرسال رابط الدعوة، ويمكنك إضافة أي اسم ترغب في إجراء محادثة معه، ارسل رابط الدعوة عبر أي منصة تواصل اجتماعي، وعندما يصل الرابط إلى مستخدم الأندرويد، فإنه يقوم بإضافة اسمه ثم يبدأ في استخدام الخدمة كمستخدم آيفون.ولإجراء مكالمة فيس تايم على هواتف آيفون، تأكد أولا من تفعيل حساب FaceTime على جهازك، ثم ابدأ باستخدام التطبيق و من الشاشة الرئيسية، انقر فوق زر علامة الجمع (+)، و باستخدام خيار “To”، ثم بإضافة اسم أو رقم الشخص الذي ترغب في إجراء مكالمة معه، ثم انقر على الصوت “Audio”، وأثناء المكالمة يمكنك التبديل إلى مكالمة فيديو FaceTime.مميزات IOS 15-ميزة التركيز Focus: يمكن للمستخدمين استخدامها للتركيز على المهام التي يقومون بها، وتجنب الإلهاء الصادر عن الانشغال باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي، وذلك من خلال عرض التنبيهات والتطبيقات بناء على الذي يعتبر مهما للمستخدم.-ميزة Live Text: وهي خاصية مهمة تعمل على نسخ النصوص مباشرة من الصور، منها تلك الصور التي تحوي كتابة بخط اليد وأرقام الهواتف، كما تسمح ميزة Live Text، نسخ النصوص أيضا باستخدام الكاميرا.-ميزة App Privacy Report: تتيح هذه الميزة لمستخدمي آيفون الإطلاع على الأذونات الممنوحة للتطبيقات كنوع من مميزات الخصوصية الجديدة التي تقدمها آبل لمستخدميها.-استخدام سيري دون الحاجة للاتصال بالإنترنت: يوفر تحديث iOS 15، دعما لمساعد آبل الصوتي Siri، والذي سيقوم بتنفيذ بعض أوامر المستخدم دون حاجة للاتصال بالإنترنت.-ملخص التنبيهات: تساعدك ميزة ملخص التنبيهات Notification summary، على جمع التنبيهات وعرضها في وقت مناسب أكثر مثل صباحا ومساء، و باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقوم النظام بترتيب التنبيهات وإنشاء ملخص خاص بكل تطبيق.