

سعر ومواصفات ريلمي تكشف عن هواتف سلسلة Realme Narzo سعر ومواصفات ريلمي تكشف عن هواتف سلسلة Realme Narzo

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن أحدث منتجاتها الذكية عبر حدث افتراضي جديد في الهند، حيث شمل الحدث إطلاق هاتفين من سلسلة narzo 50، إلى جانب الكشف عن السوار الذكي realme Band 2، وتلفاز Smart TV Neo قياس 32 بوصة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتضمن سلسلة ريلمي الجديدة narzo 50، هاتفان يشتملان على شاشات من نوع LCD عالية الدقة، بقياس 6.5 بوصة، تتميز بنوتش قطرة الماء.





سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme narzo 50Aيتم تشغيل هاتف ريلمي Realme narzo 50A، بواسطة معالج Helio G85، من إنتاج شركة ميدياتك/ والذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، بينما تتراوح سعة التخزين الداخلية بين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت ويمكن توسيعها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويجلب هاتف ريلمي narzo 50A، تصميما مثيرا للاهتمام مع خلفية مائلة بلونين وخلفية غير لامعة، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا كبيرة تضم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر JN1 من سامسونج، جنبًا إلى جنب مع كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة صورة بدقة 2 ميجابكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل.وتوجد بطارية ضخمة بقدرة 6000 مللي أمبير في الساعة بداخل هاتف narzo 50A والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بسرعة شحن تصل إلى 18 وات، كما يمكن للهاتف الذكي أيضا عكس شحن الهواتف والأدوات الأخرى عبر USB.ويقوم هاتف ريلمي Narzo 50A بتشغيل واجهة البرنامج عبر Realme UI 2.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف ومقبس سماعة رأس.ويتوفر هاتف Realme Narzo 50A ، بلونين هما الأخضر والأزرق، مقابل سعر يبدأ 156 دولار (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، بينما يبلغ سعر الطراز 8 + 128 جيجابايت، حوالي 170 دولار (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري)، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 7 أكتوبر المقبل.سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 50iيعمل هاتف Realme 50i، بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، والذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بسعة 2 أو 4 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 32 أو 64 جيجابايت.ويتم تشغيل هاتف Realme 50i، بإصدار واجهة المستخدم realme UI Go، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وينطلق الهاتف الذكي مزود بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها عبر منفذ microUSB.ويتوفر هاتف Narzo 50i، بلونين هما الأخضر والأسود، بسعر يبدأ من 101 دولار (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري)، لنسخة 2 + 32 جيجابايت، وسيشهد طراز 4 + 64 جيجابايت، سعر مقابل 122 دولار (أي ما يعادل 1900 جنيه مصري)، والذي سيتم إطلاقه في مرحلة المبيعات الرسمية يوم 7 أكتوبر.منتجات ريلمي الأخرى Realme Band 2 و Smart TV Neoجلبت ريلمي إلى جانب سلسلة Narzo 50 الجديدة، جهاز تعقب اللياقة البدنية Band 2 والتلفزيون الذكي Neo 2 إلى السوق الهندية، حيث تم الإعلان عن السوار الذكي بالفعل في ماليزيا في وقت سابق من هذا الشهر، وسيتم بيعه مقابل 40 دولار (أي ما يعادل 600 جنيه مصري)، بدءا من يوم الاثنين 27 سبتمبر.وكما يتوفر تلفاز ريلمي الذكي Smart TV Neo بقياس 32 بوصة، بشاشة تأتي بجودة عرض HD، وتبلغ دقتها 1366 × 768 بكسل، مع 7 أوضاع عرض، ومحرك Chroma Boost Picture Engine ونظام التشغيل Android TV 9.0 مع Chromecast المدمج.وكما يحتوى التلفاز على مكبرا صوت بقوة 10 وات مع دعم Dolby Audio ومعالج ميدياتك رباعي النواة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت، وسيتوفر تلفزيون Smart TV Neo 32 بوصة مقابل سعر حوالى 203 دولار (أي ما يعادل 3100 جنيه مصري)، تم تحديد موعد المبيعات الأولى في 3 أكتوبر القادم.



