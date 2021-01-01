

الجامعة اليابانية تنظم مدرسة صيفية للتدريب على تكنولوجيا «كيوبسات» الجامعة اليابانية تنظم مدرسة صيفية للتدريب على تكنولوجيا «كيوبسات»

قال الدكتور أحمد الجوهرى ‏رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجيا،أنه تم بدء تنفيذ المدرسة الصيفية في «مهمة الأقمار الصناعية»كيوبسات«: من التصميم إلى التشغيل»، خلال الفترة من في 25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك في اطار اتفاقية التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية ووكالة الفضاء المصرية في مجال التدريب والتعليم والبحث.



وأضاف أن المدرسة تضم خبراء من وكالة الفضاء المصرية والأساتذة المتخصصين من الجامعة المصرية اليابانية في مجالات تصميم وتشغيل وتأثيرات بيئة الفضاء على مكونات الأقمار الصناعية، موضحا أن المدرسة تهدف إلى تزويد المهندسين والعلماء المصريين بخبرة بحثية عملية في الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية، والتي تعزز في النهاية قدرات مصر في علوم وهندسة الفضاء.



وأوضح الدكتور أيمن محروس، أن المدرسة تغطي 13 موضوعاً علميا، تشمل مقدمة في أنظمة الأقمار الصناعية- بعثات الأقمار الصناعية- النظام الفرعي للاتصالات- القياس عن بعد للأقمار الصناعية- النظام الفرعي للحاسوب على متن الطائرة- نظام الحمولة الفرعي- هيكل الأقمار الصناعية- النظام الفرعي للطاقة الفضائية- مركز التحكم في الطيران- بيئة الفضاء- مدارات الأقمار الصناعية- والمحطات الأرضية- التحكم الحراري للأقمار الصناعية.

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وأضاف أن الكيوبسات، هي أقمار صناعية صغيرة تم استخدامها حصريًا في مدار أرضي منخفض لتطبيقات مثل الاستشعار عن بعد أو الاتصالات، وتستخدم الآن في العديد من المهام والتطبيقات،مشيرا إلى أنه ستكون المدرسة الحالية فرصة جيدة لكل من الطلاب المصريين الجامعيين وطلاب الدراسات العليا لاكتساب هذه الخبرة والتدريب في مهمات الأقمار الصناعية.