

تويتر يتيح ميزة باستخدام العملات المشفرة تويتر يتيح ميزة باستخدام العملات المشفرة

يسعى تويتر لتسهيل دعم المغردين لبعضهم البعض بشكل يتخطّى المتابعات، وإعادة التغريد والإعجاب. وكانت المنصة قد قامت بتجربة خاصية "الإكراميات" قبل بضعة شهور والتي تمكّن الأفراد من إرسال واستقبال الدعم المالي. واليوم، تطرح المنصة ميزة "الإكراميات" للجميع لتمكينهم من دعم الأشخاص المفضلين لديهم على تويتر مع إتاحة المزيد من خيارات وطرق الدفع بما فيها العملات الرقمية.



ويقوم العديد من المغردين بإضافة روابط لحساباتهم الشخصية على خدمات الدفع المتنوعة لملفاتهم الشخصية على تويتر وتغريدها أيضاً. وتعمل ميزة "إكراميات" على تسهيل القيام بذلك، حيث توفر لهم مكاناً ثابتاً في الملف الشخصي لربط حساباتهم مع خدمات الدفع مثل APP Cash وPatreon وVenmo وغيرها لتمكين الناس من تقديم دعمهم.



ومن شأن ميزة "إكراميات" أن تساعد المغردين على إرسال "إكرامية" لحسابهم المفضل، أو إرسال دعم لمنشئ محتوى، أو مساعدة صاحب شركة صغيرة خلال أوقات صعبة، أو دعم قضية مهمة أو ما الى ذلك. وسيبدأ تويتر بطرح الميزة على نظام الـ IOS أولاً، ثم نظام Android خلال الأسابيع المقبلة.

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ويمكن للأشخاص معرفة الحسابات التي تفعل ميزة "إكراميات" في حال ظهور هذا الرمز بجوار زر المتابعة في صفحة الملف الشخصي. وعند النقر عليه، ستظهر قائمة بخدمات الدفع أو المنصات التي قام الحساب بإضافتها، ويمكنهم تحديد الخيار الذي يفضلونه. فيما يلي خدمات الدفع المتوفرة حتى الآن.