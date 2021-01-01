

فيديو ..غراب يعترض طائرة بدون طيار في الجو فيديو ..غراب يعترض طائرة بدون طيار في الجو

في واقعة مثيرة ونادرة، اعترض غراب طائرة بدون طيار ( درون) مما تسبب في إسقاط حمولتها.



جاء ذلك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وعلى موقع يوتيوب، وقد تم تصوير بحسب ناشري الفيديو، في أستراليا.



ويظهر في مقطع الفيديو ، طائرة دون طيار (درون) تحلق في الهواء حاملة حقيبة بلاستيكية، قبل أن يهاجمها غراب، وقد امسك بذيل الطائرة، قببل إن تسقط حمولة الطائرة التي كانت تحملها.