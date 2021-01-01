فيديو ..غراب يعترض طائرة بدون طيار في الجو

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صورة الخبر: فيديو ..غراب يعترض طائرة بدون طيار في الجو
فيديو ..غراب يعترض طائرة بدون طيار في الجو

في واقعة مثيرة ونادرة، اعترض غراب طائرة بدون طيار ( درون) مما تسبب في إسقاط حمولتها.

جاء ذلك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وعلى موقع يوتيوب، وقد تم تصوير بحسب ناشري الفيديو، في أستراليا.

ويظهر في مقطع الفيديو ، طائرة دون طيار (درون) تحلق في الهواء حاملة حقيبة بلاستيكية، قبل أن يهاجمها غراب، وقد امسك بذيل الطائرة، قببل إن تسقط حمولة الطائرة التي كانت تحملها.



المصدر: اخبار اليوم

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