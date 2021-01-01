أصدرت «أبل» رسميًا، قبل بضعة أيام، نظام التشغيل الجديد لـ«أيفون»، وهو «آى أو إس 15».
ويتضمن نظام التشغيل الجديد العديد من المزايا، التى يجب أن يعرفها مستخدموه، حيث يحتوى النظام على مجموعة من المميزات الجديدة التى تجعله أفضل من الأنظمة السابقة، ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه المميزات قبل البدء باستخدامها، بشكل يدوى، وتوجد مميزات أخرى تعمل تلقائيًا دون الحاجة إلى تفعيلها.
ومن بين أهم المميزات الجديدة المهمة التى أضافتها «أبل» لتساعد العديد من المستخدمين على التركيز والابتعاد عن هواتفهم قدر الإمكان، حيث تستطيع الآن عبر هذه الميزة أن تجعل التنبيهات تصلك دفعة واحدة معًا فى وقت واحد من اليوم، بدلًا من أن تصلك بشكل منفرد، حيث تلخص هده الميزة جميع التنبيهات والإشعارات، وإن كانت من تطبيقات مختلفة، وتعرضها دفعة واحدة فى وقت واحد تحدده لها.
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التعليقات على 3 مزايا فى نظام ios15 الجديد
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