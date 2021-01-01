

3 مزايا فى نظام ios15 الجديد 3 مزايا فى نظام ios15 الجديد

أصدرت «أبل» رسميًا، قبل بضعة أيام، نظام التشغيل الجديد لـ«أيفون»، وهو «آى أو إس 15».



ويتضمن نظام التشغيل الجديد العديد من المزايا، التى يجب أن يعرفها مستخدموه، حيث يحتوى النظام على مجموعة من المميزات الجديدة التى تجعله أفضل من الأنظمة السابقة، ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه المميزات قبل البدء باستخدامها، بشكل يدوى، وتوجد مميزات أخرى تعمل تلقائيًا دون الحاجة إلى تفعيلها.



ومن بين أهم المميزات الجديدة المهمة التى أضافتها «أبل» لتساعد العديد من المستخدمين على التركيز والابتعاد عن هواتفهم قدر الإمكان، حيث تستطيع الآن عبر هذه الميزة أن تجعل التنبيهات تصلك دفعة واحدة معًا فى وقت واحد من اليوم، بدلًا من أن تصلك بشكل منفرد، حيث تلخص هده الميزة جميع التنبيهات والإشعارات، وإن كانت من تطبيقات مختلفة، وتعرضها دفعة واحدة فى وقت واحد تحدده لها.

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2- استخدام أوضاع التركيز أو الاهتمامات، حيث تُعتبر أوضاع التركيز الجديدة كليًا من «أبل» من أهم المميزات فى التحديث الجديد، حيث تستطيع عبرها تخصيص إعدادات الهاتف بشكل مختلف لوقت النوم عن وقت العمل أو وقت ممارسة الرياضة، كما تستطيع الوصول إلى هذه الإعدادات عبر ضغطة واحدة من واجهة التحكم فى الأوامر أعلى الهاتف.3- التنبيه عندما يبتعد جهاز «أبل» عنك، حيث تعمل هذه الخاصية على تنبيهك عندما تبتعد عن هاتفك أو أى جهاز «أبل» تمتلكه، ولكن يجب أن تُفعِّل خاصية Find MY فى جميع أجهزتك أولًا، وتعمل هذه الخاصية بشكل متساوٍ بين جميع أجهزة «أبل» مثل هواتف آى فون أو حواسيب ماك أو آى باد أو سماعات «أبل»، وتُفعَّل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق Find My، ومن ثَمَّ اختيار الجهاز الذى ترغب فى الحصول على تنبيه عند تركه.