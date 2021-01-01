

فيديو لعملاق التصوير السينمائي المرتقب درون «DJI MAVIC 3».. فيديو لعملاق التصوير السينمائي المرتقب درون «DJI MAVIC 3»..

حصلت الطائرة بدون طيار (الدرون) Mavic 3 Pro على ترقية كبيرة، وفقًا لتسريبات من DroneDJ و Jasper Ellens التي نقلها موقع The Verge.



وقد تم ترقية وقت الطيران للدرون، لمدة أطول بكثير ليصبح 46 دقيقة بدلا من 31 دقيقة، إلى جانب تزويدها بكاميرتين، بما في ذلك نموذج تليفوتوغرافي، وأخرى مزودة بمستشعر، لذا ستكون Mavic 3 مرغوبة للغاية للمصورين السينمائيين، والمصورين الجويين، عند وصولها الأسواق، في وقت لاحق من هذا العام.



و Mavic 2 Pro و Mavic 2 Zoom تجعلك تختار بين مستشعر أكبر، أو تكبير مكافئ 24-48 مم ، وسيقدم الطراز الجديد كلاهما على طائرة بدون طيار واحدة، فيما يقال إنه يأتي مع كاميرتين منفصلتين، بما في ذلك الكاميرا الأساسية بدقة 20 ميجابكسل ، 24 مم f / 2.8-f / 11 مع مستشعر، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر 1/2 بوصة، مع ما يعادل 160 مم. العدسة المقربة.

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وسيكون مستشعر Four Thirds بمثابة نعمة كبيرة للرماة الجويين، مما يسمح بتفاصيل إضافية، ومظهر سينمائي أكثر بشكل عام، ففي الوقت الحالي، يتطلب التصوير بهذا التنسيق طائرة بدون طيار كبيرة ومكلفة نسبيًا وفي كثير من الحالات، كاميرا منفصلة مثل خط Zenmuse من DJI أو BGH1 من Panasonic.وسيتوفر أيضًا مع الدرون كابل شحن USB-C مباشرًا حتى لا تحتاج إلى إزالة البطارية، وكل هذا سيعزز الوزن قليلاً، من 907 جرامات في Mavic 2 Pro إلى 920 جرام لـ Mavic 3 Pro، على الرغم من هذا النتوء بالكاميرا الإضافية، والميزات الجديدة الأخرى، سيمكن Mavic 3 من الطيران لمدة 46 دقيقة، وهو أعلى بكثير من 31 دقيقة المتوفرة على Mavic 2.ومن الواضح أن Mavic 3 سيأتي بطرازين، طراز Pro و Cine، مع تقديم الأخير SSD مدمج وخيار "1Gbps Lightspeed Data Cable" لعمليات نقل أسرع، كما سيتوفر إصدار جديا من وحدة التحكم الذكية المزودة بشاشة عرض من DJI ، مما يسمح بنقل الفيديو لمسافة تزيد عن 15 كيلومترًا، وبارتفاع 10 كيلومترات على.وسيكلف طراز Mavic 3 Pro نحو 1600 دولار، وهو نفس سعر Mavic 2 Pro الحالي، بينما أسعار طراز Cine الأقل وضوحًا، يمكن أن تصل إلى حوالي 1000 دولار أو أكثر قليلا- ولا تزال صفقة نسبية لطائرة بدون طيار ذات كاميرا عالية التقنية، ومن المتوقع أن يصل كلاهما في 15 نوفمبر القادم.