تعرف على سبب تاجيل مرسيدس تسليم السيارات لأكثر من عام

في وقت مبكر من الأشهر القليلة الأولى من عام 2021، كانت مصانع التجميع تأخذ عطلات واحدة تلو الأخرى، في حين أن شركة تويوتا، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، شعرت أيضًا بتأثير نقص أشباه الموصلات في أغسطس، والمصانع المتوقفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأجزاء أخرى من العالم.
وكواحدة من أحدث شركات صناعة السيارات التي تأثرت بالنقص هي شركة مرسيدس بنز، والتي كشفت لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية أن أوقات انتظار العملاء قد تستمر لأكثر من عام.
وبحسب motor1، قال دايملر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي للشركة: «الطلب هائل في مرسيدس بنز وفي نفس الوقت هناك قيود شديدة للأسف»، «بالنسبة لبعض العارضات، تكون فترات الانتظار أطول مما نرغب، وفي بعض الحالات تزيد عن عام».
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