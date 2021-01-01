

اطلاق حملة للكشف المجاني على سيارات هيونداي برعاية حماية المستهلك اطلاق حملة للكشف المجاني على سيارات هيونداي برعاية حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انطلاق حملة إستدعاء علي بعض موديلات "هيونداي توسان Tle" موديلات من 2015 حتي 2020.



وذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصا علي سلامة المستهلكين كإجراء وقائي ،وتاتي الحملة بالتنسيق بين "جهاز حماية المستهلك " و "شركة جي بي غبور أوتو وشركة هيونداي العالمية".



وأهلنا الشركة من خلال جهاز حماية المستهلك أنه تقرر البدء في حملة فحص مجاني للكشف علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم .

وطالبت الشركة، أصحاب السيارات من هذا الموديل الإتصال علي الخط الساخن 16661 للشركة المالكة وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي ، وفي حالة خضوعها لهذا الإجراء طالبت الشركة مالكي هذه السيارات بتحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم علي العميل .وفي حالة رغبة صاحب السيارة التأكد إذا كانت سيارته ضمن حملة الفحص ،يرجي إدخال رقم الشاسيه والموتور من خلال هذا الرابط وأيضا إمكانية حجز موعد مسبق 👇🏻HTTPS://HYUNDAI-EGYPT.NET/CHECKER/- و طالب جهاز حماية المستهلك جمهور المستهلكين في حالة وجود أي شكوي أو إستفسار، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.وكان جهاز حماية المستهلك، أعلن الأسبوع الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تقرر البدء في حملة كشف مجاني علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم بالتنسيق مع شركة كيا سبورتاج .وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصا علي سلامة المستهلكين.- وطالب الجهاز جمهور المستهلكين في حالة وجود أي شكوي أو إستفسار، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.يق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات(وكيل كيا ) في جمهورية مصر العربية .



