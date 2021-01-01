إزاى تستغل المساحات الفارغة داخل غرف المنزل



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يلاحظ بعض الأشخاص عند ترتيب المنزل، بوجود مسافات فارغة داخل الشقة، والتي يمكن استغلالها، بطريقة صحيحة من خلال اتباع عدة نصائح بدلاً من تركها فارغة لتتحول بعد ذلك لمساحة مليئة بالكراكيب، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض النصائح التي يمكن تنفيذها لاستغلال الفراغات، وفقاً لما ذكره موقع " insider".



تفكيك خزانة الملابس



أشار مارك كاتلر، مصمم الديكور الداخلى، إلى تخزين الملابس التي لا يرتديها أفراد الأسرة خلال هذه الفترة، وإفراغها في أكياس مفرغة الهواء ووضعها أسفل السرير، بدلاً من ملء الخزانة بها والتي قد لا تستوعبها.



إضافة رف الكتب



قد يحتاج القراء المتحمسون إلى مكان لتخزين المزيد من الكتب بطريقة صحيحة للحفاظ عليهم، من خلال إضافة أرفف للكتب في مساحات فارغة، من خلال دمج الخزائن السفلية، واستخدام السلال لتخزين الكتب، ويمكن إضافة ورق حائط إلى الجزء الخلفي من خزانة الكتب .

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ويمكن تحويل المساحة الأرضية الإضافية التي بالقرب من نافذة غرفة النوم إلى ركن لممارسة التأمل، من خلال اختيار سجادة تتوافق مع قطع الديكور لاستخدامها عندما ممارسة تمارين اليوجا، مع تهيئة المساحة لممارسة التأمل من خلال ضبط الإضاءة لتهيئة الحالة المزاجية المهدئة.استخدام المساحة الفارغة أسفل الأدراجينصح مصممو الديكور الداخلى، باستغلال المساحات الفارغة أسفل أدراج الخزائن للاستفادة منها مثل تثبيت منزل للكلاب، أو تخزين الزجاجات .إضافة قطعة أثاث كبيرةينصح بملء المساحة الفارغة بإضافة قطعة أثاث كبيرة، أو تصميم جدار أو إضافة منحوتة، مما يضيف لمسة جمالية لديكور الغرفة.إضافة مقاعد إلى الزوايا غير المستخدمةيجب الاستفادة من الزوايا غير المستخدمة في الغرف، من خلال إضافة زوجاً من المقاعد أو طاولة قهوة صغيرة، حيث يفضل الكثير من الأشخاص أن يجلسون بشكل عمودي مع بعضهم البعض بدلاً من المواجهة المباشرة وجهاً لوجه.التخلص من المقاعد المفردةيفضل البعض إضافة مقعد في المساحات الفارغة، ولكن هذه الطريقة لا تضيف أي شيء لديكور الغرفة، لذلك يفضل إضافة مصباح أو طاولة بجانب المقعد.النباتات الصناعيةلا يفضل مصممو الديكور الداخلى، إضافة إناء من النباتات الصناعية، والتي يفضلون استبدالها بنباتات طبيعية، لتضيف مظهر جمالى لديكور الغرفة وفى نفس الوقت، تساعد على تنقية الهواء