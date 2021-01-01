

الجدة تنقذ شخصا من هجوم تمساح عملاق الجدة تنقذ شخصا من هجوم تمساح عملاق

أنقذت جدة صديق ابنها من هجوم تمساح عملاق، وذلك بعدما ألقت بنفسها على الحيوان المخيف، بولاية كوينزلاند الأسترالية.



ووقعت الحادثة قرب منطقة الصيد الشهيرة في خليج باثورست، حيث هاجم تمساح يزن أكثر من 300 كيلوغرام، وطوله 4.2 مترا، أندرو كير، وجرّه من الخيمة التي كانت منصوبة في كوكتاون بكوينزلاند.



واستجابت الجدة أليسيا سوروهان البالغة من العمر 61 عاما، لصرخات استغاثة أندرو، فقامت بالانقضاض على التمساح، الذي حاول سحبها أيضا إلى الماء.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد"، فقد تعرضت أليسيا لإصابات متنوعة، قبل أن يطلق ابنها جيسون النار على التمساح.وعن الحادثة المخيفة، قالت أليسيا: "عاد الجميع إلى طبيعته، وأصبح هجوم التمساح من الماضي".تقليد تسمية الأبناء على اسم الأب أو الأموأضافت: ""لقد أحببت التماسيح من قبل وما زلت أحبها. إنها مخلوق رائع".وقضت أليسيا بعد الهجوم، أسبوعين في المستشفى للعلاج، كما أنها تخضع للعلاج الطبيعي، إذ لا تزال غير قادرة على تحريك يدها بشكل صحيح، ولم تتعافى ذراعها المشوهة بشكل تام.ووصفت أليسيا ردة فعلها عندما شاهدت التمساح يحاول سحب صديق ابنها بالقول: "لم يخطر ببالي سوى الانقضاض على التمساح. عندما تكون في مثل هذا الموقف تكون الخيارات أمامك محدودة".