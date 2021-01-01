

فيديو لإنعاش حياة «كتكوت» داخل بيضة مفتوحة فيديو لإنعاش حياة «كتكوت» داخل بيضة مفتوحة

قام أحد الأطباء بنزع البيضة (صفار البيضة مع السائل المحيط بها) من غلافها الأساسي ووضعها في كيس ثم تزويدها ببعض المواد المغذية وإعادتها إلى بيضة أخرى مفتوحة من الأعلى، وقام بتغطية الفتحة بكيس شفاف ليتمكن من مراقبة نمو جنين الدجاجة في داخلها.



وبعد المتابعة وتزويد البيضة بالمغذيات ضمن الظروف المثالية من حرارة وضوء، ظهرت مجموعة من الأوعية الدموية التي شكلت لاحقا الجنين الصغير في مركز البيضة، حيث ظهر الجنين وهو يتحرك بشكل واضح داخل البيضة.



ثم شارك مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عبر «تيك توك» مقطع فيديو مدهشا لعملية إنعاش حياة جنين دجاجة داخل بيضة مفتوحة بشكل جزئي.

ونشر أحد الحسابات على «تيك توك» مقطع فيديو مذهل يظهر عملية إنعاش حياة جنين دجاجة داخل بيضة مفتوحة من خلال عملية دقيقة جدا أجراها أحد الخبراء بعناية فائقة.

قد يعجبك أيضا...

الجدير بالذكر أن هذه العملية ليست الأولى، حيث يلاحظ وجود عملية سابقة على «يوتيوب» نفذها بعض الخبراء بهدف دراسة البيضة بشكل دقيق.وقصة أخري :عثرت سيدة أمريكية على «جنين» داخل البويضة ، واشتكت إلى Aldi التي أكدت لها أن الكائن الغريب المظهر الذي أخطأت فيه على أنه جنين هو ميزة تحدث بشكل طبيعي والتي أصبحت أكثر بروزًا من خلال الطهي.قالت إحدى زبائن ألدي إنها أوقفت البيض مدى الحياة بعد أن وجدت شيئًا غريبًا اعتقدت خطأ أنه جنين.نشرت السيدة أمريكية لقطة من البيضة تظهر صفارًا مثاليًا بهيكل شبيه بالخيط الوردي الشاحب بشكل غريب داخل اللون الأبيض.على وسائل التواصل الاجتماعي ، ادعى أحد المشاهدين الثائرين خطأً أن الشيء يمكن أن يكون «الحبل السري».لكن Aldi تدخل لينكر بشكل قاطع أنه جنين ، وأصر على أنه كان سمة تحدث بشكل طبيعي أصبحت أكثر بروزًا من خلال الطهي.وكانت مقدمة الرعاية بدوام كامل قد بدأت للتو في اتباع نظام غذائي وكانت «متحمسة» لتناول بيضة على الإفطار قبل أن تكتشف المشهد المروع.كماعلق العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي على منشور Annele باشمئزاز من بيضة Aldi مع الكائن المجهول.تعرف علي أغشية جنين الدجاج يتكون الجنين من أربعة أغشية رئيسية وهي:- الكيس المحي: هو عبارة عن مصدر غذائي للجنين، وعندما يفقس الفرخ يسحب ما تبقى من المادة الغذائية الموجودة في الكيس المحي إلى بطنه ليتغذى عليها في أول أيامه.- كيس السلي: هو كيس مليء بالسوائل يطفو به الجنين، ويحميه من الصدمات المختلفة.- المشيمة: هو غشاء رقيق يُغلف الجنين يتخلص من الفضلات، ويعمل عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.- اللقانقي: هو يقوم بوظيفة الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، ويتخلص من الفضلات.