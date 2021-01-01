

«حمدي ووفاء» تعرف على العائلات الأكثر تأثرا بضريبة يوتيوب «حمدي ووفاء» تعرف على العائلات الأكثر تأثرا بضريبة يوتيوب

دعت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.



ويرى الكثيرون بأن فرض ضريبة اليوتيوب من شأنها تهديد عرش العديد من العائلات التي تحصل على ربحية وعائدات عالية كبيرة جدًا من خلال هذه الفيديوهات، وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز هذه العائلات، وعدد المشاهدين لقنواتهم على اليوتيوب.



«يوميات حمدي ووفاء»

أولى العائلات المطالبة بدفع الضرائب على قناتها هي عائلة «حمدي وفاء»، حيث يتابعها أكثر من 3 ملايين متابع في قناة «يوميات حمدي ووفاء» على موقع يوتيوب، وتحقق أكثر من مليار مشاهدة.

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وهذه القناة واحدة من بين خمس قنوات أخرى يملكها حمدي ووفاء، وهي قناة «حمدي ووفاء في البيت»، والتي تضم مليونا و200 ألف مشترك، وقناة «عائلة حمدي ووفاء»، وتضم مليونا و470 ألف مشترك، وقناة «Family games life» وتضم 435 ألف مشترك، وقناة «كواليس حمدي ووفاء» وتضم 166 ألف مشترك.قناة «أميرة وإبراهيم في المطبخ»أنشئت القناة في عام 2015، ويصل عدد متابعيها إلى 65 ألفا، وتركز القناة على حياة «أميرة» وزوجها «إبراهيم»، فبلغ إجمالي عدد المشاهدات إلى 4 ملايين مشاهدة.قناة «أحمد حسن وزينب»6 ملايين متابع هو العدد الذي وصل إليه أحمد حسن وزوجته زينب المشهوران بنشر حياتهما العائلية مُنذ عام 2017، وقد بدأ الثنائي بنشر مقاطعهما الطريفة منذ الخطبة وحتى الزفاف ثم الإنجاب بكل تفاصيلها، لذا تعد من أكبر القنوات العربية في إجمالي المشاهدات، إذ وصلت إلى 2 مليار مشاهدة.قناة «مشروع جواز»«محمد وآلاء» قررا في 2017، إنشاء قناة خاصة بهما يقومان من خلالها بنشر مقاطع طريفة، ليصل عدد المتابعين إلى نحو المليون متابع تقريبا، أما عن نسب المشاهدات فقد بلغت 850.044.105.قناة «يومياتي أنا وسلفتي»انطلقت القناة في عام 2017، ويبلغ عدد متابعيها نصف المليون، وكالعادة صاحبتها هي ربة منزل تنشر مواقف بين «السلايف»، والتي دائما ما يشوبها التوتر، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات 82.154.194.