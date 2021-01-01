

تعرف علي 5 أطعمة تساعدك على إيقاف آلام الصداع النصفى تعرف علي 5 أطعمة تساعدك على إيقاف آلام الصداع النصفى

نظرًا لأن الصداع النصفي يمكن أن يكون منهكًا للغاية، فقد يكون من المفيد تحديد وتجنب المحفزات المحتملة، بالنسبة لبعض الأشخاص.



ويمكن أن تشمل مسببات الصداع النصفي أطعمة أو أنواعًا معينة من الطعام، وعلى العكس من ذلك، قد تقلل بعض الأطعمة من تكرار نوبات الصداع النصفي أو تقلل من أعراضها، على الرغم من عدم وجود «نظام غذائي محدد للصداع النصفي»، فقد يتمكن الأشخاص من تقليل نوبات الصداع النصفي من خلال مراقبة ما يأكلونه.



يقترح العلماء وجود روابط بين نقص الفيتامينات والمعادن والصداع النصفي، كما يشيرون إلى أن تناول هذه العناصر الغذائية قد يخفف الأعراض، على سبيل المثال، قد يكون فيتامين د والريبوفلافين والمغنيسيوم مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

يحتوي فيتامين د على تفاعلات معقدة مع التمثيل الغذائي والهرمونات والجينات التي تؤثر على قدرة الجسم على معالجة المعلومات الحسية واحتمال الإصابة بالصداع النصفي.فالصداع النصفي هو حالة شائعة يمكن أن تؤثر بشدة على رفاهية الناس وعملهم وتفاعلاتهم الاجتماعية، لا يستطيع بعض الأشخاص تحمل الآثار الجانبية لأدوية الصداع النصفي، وقد يرغب البعض الآخر في تجربة نهج أكثر طبيعية لتخفيف الأعراض، فالصداع النصفي من المشكلات المنهكة للإنسان وتكون شدته ألمه أقوى بكثير مقارنة مع شدة الصداع العادي، حيث يمنع الإنسان من العمل والمشاركة في الأنشطة اليومية وربما يستمر لساعات أو لأيام.ويعتبر مرض الصداع النصفي من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، حيث يصيب حوالي 39 مليون رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة ومليار شخص حول العالم، بحسب الأبحاث.نصائح لتخفيف أعراض الصداع النصفي :يمكن أن يعاني الأشخاص من نقص في بعض العناصر الغذائية بسبب نظامهم الغذائي ونمط حياتهم وعوامل أخرى، مما قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي.في هذه التقرير، ندرس بعض العناصر الغذائية التي قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ونوبات الصداع النصفي، نقترح أيضًا استراتيجيات نمط الحياة والعلاجات التي يمكن للأشخاص تجربتها للمساعدة في تخفيف أعراضهم.تعتبر نوبات الصداع بشكل عام أو الصداع النصفي بشكل خاص من المشكلات المزعجة التي تواجه أغلب الناس خصوصا بعد قضاء فترات طويلة في العمل خلف أجهزة الحاسوب أو بعد فترة طويلة من الضغط الدراسي والأعمال المجهدة.ما هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الصداع النصفي؟يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي في الوقاية من الصداع النصفي، يجب أن يتكون النظام الغذائي الصحي من الأطعمة الطازجة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.من غير المرجح أن تحتوي الأطعمة الطازجة على مواد حافظة مضافة، مثل الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، يمكن أن تؤدي المواد الحافظة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، لذا فإن تجنب الأطعمة التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد.أنشأت جمعية اضطرابات الصداع النصفي قائمة "الأطعمة الآمنة للصداع النصفي" لتوجيه الخيارات الغذائية للشخص. لا تحتوي هذه الأطعمة عمومًا على مواد حافظة ، وخمائر ، ومنكهات، وغيرها من المواد التي قد تسبب الصداع النصفي، مثل النتريت والفينيل ألانين.



