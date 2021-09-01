سعر الحديد اليوم الاحد الطن بين 14300-14700 جنيه

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سعر الحديد اليوم الاحد الطن بين 14300-14700 جنيه

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-9-2021 استقرار، حيث تراوح سعر طن الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقر سعر الأسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك.

وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.

المصدر: اليوم السابع

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