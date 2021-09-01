إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر

صورة الخبر: إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر
إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر

أعلن إكسبو 2020 دبي عن إطلاق عرض خاص على تذكرة شهرية، وذلك مع تصاعد التشويق وتزايد الطلب على التذاكر قبل انطلاق الحدث الدولي الأكثر ترقبا على مستوى العالم الأسبوع المقبل.

بسعر التذكرة اليومية البالغ 95 درهما إماراتيا، تمنح تذكرة أكتوبر الزوار إمكانية دخول موقع الحدث الدولي على مدار 31 يوما من التجارب الغامرة والرؤى الملهمة والابتكارات البصرية والعروض الترفيهية المنتقاة.

وفي ظل وجود 192 جناح دولة، وما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وبرنامج حافل بالتجارب الفريدة، فلن تكفي زيارة واحدة إلى إكسبو 2020 دبي.

تشمل أبرز فعاليات الشهر المقبل انطلاق عروض أوركسترا الفردوس النسائية، بإشراف الموسيقار ومؤلف الأغاني الحائز جائزتي أوسكار إيه آر رحمان، وفعاليات أسبوع الفضاء، وأمسيات جلسات، التي تضم ألمع المواهب الموسيقية العربية، والفعاليات اليومية التي تستعرض أفضل ما في مجالات الرياضة والفن والثقافة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86062

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager