أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

واصل سعر الذهب، صباح اليوم الأحد، 26 سبتمبر 2021، الاستقرار عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة، وذلك لاغلاق البورصة لقضاء الإجازة الأسبوعية،يومى السبت والأحد وتتأثر أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة والتى شهدت حالة من الصعود والهبوط خلال السبوع الماضى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 771 جنيها للجرام.
وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر صباح الأحد:
أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6160 إلى 6176 جنيها.
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