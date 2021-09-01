

أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

واصل سعر الذهب، صباح اليوم الأحد، 26 سبتمبر 2021، الاستقرار عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة، وذلك لاغلاق البورصة لقضاء الإجازة الأسبوعية،يومى السبت والأحد وتتأثر أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة والتى شهدت حالة من الصعود والهبوط خلال السبوع الماضى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 771 جنيها للجرام.



وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر صباح الأحد:

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6160 إلى 6176 جنيها.

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أسعار الذهب عالميا صباح الأحد:استقرت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، على الأسعار التي تحققت مساء الجمعة وتترقب الأسواق عودةا البورصة غدا لتحديد اتجاه الذهب، خاصة بعدما سجلت أسعار الذهب هبوطا مساء الجمعة، للاسبوع الثالث على التوالى، ويعانى الذهب، من حالة عدم الاستقرار بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات الاحتياطى الفيدرالى والذى ألمح لتغيير سياسته النقدية في نوفمبر حيث سيقوم بتقليص شراء الأصول يعقبها رفع الفائدة في عام 2022 لمعالجة التضخم، مما يؤكد أن سعر الذهب، عالميا سيشهد تغيرات كبيره مع بداية شهر نوفمبر.وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 773.03 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،750.87 $ .