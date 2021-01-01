على جمعة: "لفظ انتى طالق لو عملتي كذا" يقع طلاقا عند هذه المذاهب .. فيديو



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

علق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على لفظ “ تبقي طالق لو ”، قائلاً: إن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق وذلك عند ابن حزم.



وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن جملة "تبقي طالق لو" يؤخذ بها في بعض الأمور وهناك من المجتهدين من يرى أن هذا الشرط ليس واقعًا لأنه ليس الصيغة الشرعية التي طلبها الله من عباده وهي جملة "أنتِ طالق".





وأشار إلى أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد يرون جملة "تبقي طالق لو" تقع طلاقاً، ولكن لا تقع طلاقاً عند بعض العلماء لأنهم يرون أن هذه ليست الصيغة الشرعية التى طلبها منا المولى عز وجل وهى “ أنتِ طالق “، مُشيراً الى أن قول ” انتى طالق لو عملتي كذا ” لا يقع بها الطلاق الا عند المذاهب الاربعة يقع بها الطلاق .

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وتابع: أنه يجب على الناس أن تأخذ بما يفتيهم به المفتي لأنه يأخذ بالعصر، ويجب فهم سنة الله ورسوله من المفتي ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء فهم من يعيشون العصر ويختارون الاختيار الفقهي المناسب لمصالح الناس ومقاصد الشرع.الشروط الواجب توافرها في المطلق لوقوع الطلاق ..قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء إن شروط المطلق هي الإدراك والإملاك .وأوضح أن الإدراك هو أن يكون الإنسان مدرك للمكان والزمان والأشخاص والأحوال مؤكدا أنه إذا سئل الرجل هل تتذكر أنك تلفظت بلفظ الطلاق وقال إنه لا يتذكر فلا يقع الطلاق حتى لو قالت زوجته أنه تلفظ به فلا يؤخذ بكلامها .وأشار علي جمعة الى أنه إذا لم يتذكر المطلق المكان الذي تلفظ به لفظ الطلاق فلا يقع الطلاق لأنه غير مدرك للمكان ،منوها الى أنه إذا لم يتذكر الزمان الذي تلفظ فيه بلفظ الطلاق فلا يقع الطلاق أيضا .وأضاف أن المطلق إذا لم يتذكر من الأشخاص الذين تواجدوا في وقت تلفظه بلفظ الطلاق لا يقع الطلاق.https://www.facebook.com/watch/?v=365315095306699