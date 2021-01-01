خبير روسي يكشف عن أخطر سلالة لفيروس كورونا

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أكد خبير روسي إن سلالة دلتا لفيروس كورونا التي تحورت وظهرت لأول مرة في الهند، هي الأكثر والأخطر من ناحية العدوى، وهي التي تتفشى في العالم.



ذكر الخبير الروسي كامل خافيزوف، إن سلالة دلتا، أصبحت هي السلالة الرئيسية التي تصيب الناس بما يقرب من 100٪ ، أكثر من جميع سلالات الفيروس المنتشرة في روسيا الأخرى، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.





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دلتا ..السلالة الأكثر بروزًاوبالتبعية فانتشار دلتا في روسيا مؤشر على بقية العالم، بأن المتغير دلتا هو السلالة الأكثر بروزًا وخطرًا.وشدد خافيزوف، الذي يترأس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض التي تصيب الإنسان في معهد بحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، على أنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل تطور سلالة من هذا الفيروس، أكثر خطورة من سلالة "دلتا".وأضاف: "حاليا في روسيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يتم تشكيل فروع جديدة داخل سلالة دلتا، وهي تختلف عن سلفها بوجود تغييرات إضافية في الحمض النووي الريبي، لكن لا يمكننا القول بعد أنها تجعل هذه السلالة أكثر عدوى".تابع :"لقد استنفدت سلالة دلتا عمليا قدرتها على أن تصبح أقل عرضة للتأثير المعادل للأجسام المضادة الواقية. لذلك يمكن القول إنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل سلالة أخطر من دلتا".في السابق، كان يسجل في روسيا ظهور سلالات "ألفا" و "بيتا" و "جاما"، التي وصلت إلى روسيا من الخارج، أما حاليا فتسود سلالة "دلتا" و "مشتقاتها".ظهور الطفراتمن ناحية أخرى، ووفق ما ذكرت آر تي كذلك، قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن ظهور طفرات من فيروس كورونا، يثير القلق. ومن أجل تقليل هده الوتيرة، يجب تلبية كل متطلبات الوقاية.وأضافت بوبوفا، في اجتماع هيئة رئاسة مجلس تنسيق مكافحة انتشار فيروس كورونا التابع للحكومة الروسية: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نتائج تحليلنا المكثف حول انتشار مختلف سلالات الفيروس. لقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا، كسبب مثير للقلق بسبب المعطيات التي تشير إلى قدرتها الزائدة على الانتشار".وشددت بوبوفا على أنه "من أجل تقليل وتيرة تزايد الطفرات التي تنتشر بشكل مكثف، من الضروري الامتثال لجميع متطلبات الوقاية بما في ذلك تقليل احتمال الاختلاط مع الآخرين والتقيد بإجراءات السلامة الصحية، وتطبيق عمليات التطعيم بأقصى قدر ممكن".