تعرضت العاصمة الإيطالية روما للغزو على مدار قرون، إلا أن "المدينة الخالدة" تصارع حاليا قوة هائجة من نوع مختلف تماما: الخنازير البرية الباحثة عن القمامة!
وأصبحت عائلات كاملة من الخنازير البرية مشهدا يوميا في روما، حيث تظهر مجموعات من 10 إلى 30 خنزيرا بين صغير وكبير السن من المتنزهات الشاسعة المحيطة بالمدينة، وتجوب الشوارع المزدحمة بحركة المرور بحثا عن الطعام في صناديق القمامة المتضخمة التي تعرف بها العاصمة الإيطالية.
وبات نشر مقاطع مصورة عن الخنازير البرية على وسائل التواصل الاجتماعي تسلية مألوفة، حيث يلتقط قاطنو روما الغاضبون صورا لآكلي القمامة بينما يسيرون عبر متاجرهم أو عرباتهم أو أفنية منازلهم.
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التعليقات على فيديو.. الخنازير البرية تغزو العاصمة الإيطالية روما
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