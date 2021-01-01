هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إنه يوجد تصاعد بأعداد إصابة فيروس كورونا، بالموجة الرابعة، ونتوقع أن تكون ذروة الموجة، خلال ثلاث أو اربعة أسابيع، وستشهد الموجة الرابعة اقل عدد من حالات الوفيات، عن سابقتها.

وتتزايد المخاوف التي سببتها الموجة الرابعة من فيروس كورونا في ظل ظهور متحورات جديدة عالية الانتشار من الفيروس مثل متحور «دلتا بلس» ومتحور «مو».

ومتحورات كورونا الجديدة ربما يصعب التعامل معها بـ اللقاحات خاصة أن الفيروس في هذه المتحورات قد يتغير شكله كثيرا مما يضعف من فعالية اللقاحات.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى وأخذ أكبر عدد من المواطنين لقاح كورونا يقلل نسبة حدوث الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

أوضح عبد الفتاح أن خبراء الصحة يتوقعون قدوم الموجة الرابعة لفيروس كورونا إن حدثت فى شهر سبتمبر الجاري مضيفا أن موجات فيروس كورونا تأخر عن دول الجوار بشهر أو بشهرين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن كل موجة نتعلم من الايجابيات والسلبيات للجائحة، وتزيد قدرتنا على التصدي خاصة بعد توفر اللقاحات بشكل كبير.

المصدر: elbalad

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