قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إنه يوجد تصاعد بأعداد إصابة فيروس كورونا، بالموجة الرابعة، ونتوقع أن تكون ذروة الموجة، خلال ثلاث أو اربعة أسابيع، وستشهد الموجة الرابعة اقل عدد من حالات الوفيات، عن سابقتها.
وتتزايد المخاوف التي سببتها الموجة الرابعة من فيروس كورونا في ظل ظهور متحورات جديدة عالية الانتشار من الفيروس مثل متحور «دلتا بلس» ومتحور «مو».
ومتحورات كورونا الجديدة ربما يصعب التعامل معها بـ اللقاحات خاصة أن الفيروس في هذه المتحورات قد يتغير شكله كثيرا مما يضعف من فعالية اللقاحات.
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التعليقات على هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد
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