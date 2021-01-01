مانشستر سيتي يُسقط تشيلسي ويحتل وصافة الدوري الإنجليزى.. فيديو

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مانشستر سيتي يُسقط تشيلسي

خطف مانشستر سيتى فوزا مهما أمام تشيلسي بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف مانشستر سيتى الوحيد جابيريل خيسوس فى الدقيقة 54 من الشوط الثانى، وسط محاولات حثيثة من جانب تشيلسى الذى فشل فى إدراك التعادل طوال المباراة.

وبذلك يتجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة فى المركز الثالث، ويرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 13 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى.

وفشل تشيلسي فى تكريس العقدة لنادي مانشستر سيتي، خاصة أن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسبق زالتقي الفريقان في 94 مباراة قبل مباراة السبت فى جميع المباريات. حيث استطاع فريق تشيلسي تحقيق الفوز في 44 مباراة كان أخرها نهائي بطولة دوري الأبطال. بالمقابل استطاع فريق مانشستر سيتي الفوز في 31 مباراة. بينما تعادل الفريقين في 19 مباراة. من ناحية أخرى لم يستطيع فريق مانشستر الفوز في أخر ثلاث لقاءات جمعت الفريقين.

واستطاع السيتي إحراز 114 هدفا خلال المواجهات بالمقابل استطاع البلوز تسجيل 128 هدفا في شباك السيتي. بالمقابل يعتبر الأرجنتيني سيرجو أجويرو هداف اللقاءات بين الفريقين برصيد برصيد 13 هدفا.

https://streamable.com/80uyfh

المصدر: youm7

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