

تسريب وبيع قاعدة بيانات مستخدمي كلوب هاوس وفيسبوك تسريب وبيع قاعدة بيانات مستخدمي كلوب هاوس وفيسبوك

كشف عدد من باحثي الأمن السيبراني وجود تسريب لقاعدة بيانات تتكون من مليارات السجلات الشخصية للمستخدمين على تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse و كذلك تضم ملفات لمستخدمين على فيسبوك.



وبحسب موقع Tech Radar فإن قاعدة البيانات التي تم تسريبها تم طرحها للبيع على منتدى شهير خاص بالقرصنة الإلكترونية، حيث تتضمن القاعدة عددا كبيرا من الأسماء وأرقام الهواتف وغيرها من معلومات التعريف الشخصية PII .



وفقا للمحللون في CyberNews يُزعم أن قاعدة البيانات تضم حوالي 3.8 مليار رقم هاتف من قاعدة بيانات تطبيق كلوب هاوس Clubhouse التي تم حذفها سابقًا ، مع الملفات الشخصية للمالك على ، مما يجعلها ذات قيمة للمحتالين.

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وحذر الباحثون أنه إذا كانت قاعدة البيانات حقيقية بالفعل ، فيمكن استخدام البيانات من قبل الجهات الفاعلة وهم لشن حملات ابتزاز للمستخدمين لمساومتهم على دفع الأموال.ويمكن للهاكرز استخدام المعلومات لفرض كلمات مرور المستخدمين الضحايا ، أو ربما حتى إجراء عمليات احتيال واسعة يتم بها استهدافهم بشكل مباشر.وأكد الباحثون أن البيانات الشخصية المسربة لمستخدمي تطبيقى كلوب هاوس و فيسبوك يتم بيعها مقابل مبلغ كبير من المال وصل إلى 100 ألف دولار لقاعدة البيانات التي تضم 3.8 مليار مستخدم نشط.