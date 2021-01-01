كشف عدد من باحثي الأمن السيبراني وجود تسريب لقاعدة بيانات تتكون من مليارات السجلات الشخصية للمستخدمين على تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse و كذلك تضم ملفات لمستخدمين على فيسبوك.
وبحسب موقع Tech Radar فإن قاعدة البيانات التي تم تسريبها تم طرحها للبيع على منتدى شهير خاص بالقرصنة الإلكترونية، حيث تتضمن القاعدة عددا كبيرا من الأسماء وأرقام الهواتف وغيرها من معلومات التعريف الشخصية PII .
وفقا للمحللون في CyberNews يُزعم أن قاعدة البيانات تضم حوالي 3.8 مليار رقم هاتف من قاعدة بيانات تطبيق كلوب هاوس Clubhouse التي تم حذفها سابقًا ، مع الملفات الشخصية للمالك على ، مما يجعلها ذات قيمة للمحتالين.
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التعليقات على تسريب وبيع قاعدة بيانات مستخدمي كلوب هاوس وفيسبوك
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