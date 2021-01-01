

كلوب هاوس يطرح ميزة استثنائية لمستخدمي أندرويد وiOS كلوب هاوس يطرح ميزة استثنائية لمستخدمي أندرويد وiOS

أطلق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، ميزة جديدة لدعوة الأشخاص إلى المحادثات الصوتية في تطبيقها والتي تطلق عليها اسم Wave.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أتاح كلوب هاوس ميزة Wave، التي كشفت عنها المسربة الشهيرة Jane Manchun Wong، خلال الأيام القليلة الماضية، لجميع مستخدميها على نظامي التشغيل iOS و أندرويد.



طريقة جديدة لجذب الأصدقاء إلى المحادثات الصوتية

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وباستخدام ميزة Wave، يمكنك دعوة الأصدقاء إلى غرفة صوتية مباشرة بمجرد النقر على رمز تعبيري يلوح بيدك (يحمل رمز مشابه لليدين الموجود فى شعار المنصة )، بمجرد تلقي دعوتهم، يمكنهم اختيار الانضمام إلى مكالمتك وإضافتهم على الفور إلى غرفة الصوت على كلوب هاوس.ووفقا لمدونة الشركة، لإرسال Wave، اسحب شاشة غرفة الدردشة يمينا على الردهة أو اضغط على أيقونة النقاط في أسفل يسار الشاشة، ثم قم بإرسال زر Wave بجوار الشخص الذي ترغب في الدردشة معه.وفي خلال ذلك؛ سيتلقى المستخدم الذي قمت بدعوته، إشعارا، بأنك قلت مرحبا، لمعرفة أنك ترغب في الدردشة معه، أما إذا قبلوا ذلك، فيمكنهم الانضمام إلى غرفة خاصة معك، والمخصصة للأشخاص الذين قمت بالتلويح إليهم، ويمكنك الاحتفاظ بها في دائرة اجتماعية واحدة، أو تقديم أصدقاء من مجموعات مختلفة لبعضهم البعض، أو فتح الغرفة على نطاق أوسع وجعلها للجميع.ولكن في حال إذا رفض أحد الأشخاص الدعوة؛ يمكنك الاستمرار في استخدام Clubhouse كما تفعل عادة، وتوضح الشركة بعض الأمور لتجنب الالتباس، أنه إذا كان لديك التطبيق قيد التشغيل في الخلفية، فلن يتم سحبك على الفور إلى غرفة الدردشة الصوتية إذا استجاب شخص ما.ومن خلال طرح هذه الميزة بشكل رسمي؛ يبدو أن كلوب هاوس Clubhouse يرغب في تشجيع المزيد من المستخدمين لإنشاء بعض اللحظات السببية والاجتماعية والصغيرة في تطبيقه، والذي أصبح مؤخرا مرتبطا بالخبرات المهنية القائمة على المواعيد.جدير بالذكر أن الشركة المالكة لخدمة الدردشة الصوتية، أحضرت تطبيقها إلى نظام التشغيل أندرويد، في شهر مايو الماضي، وأزالت قائمة الانتظار الخاصة بها في يوليو المنصرم؛ مما يعني أنه قد يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يمكن التحدث إليهم بشكل عرضي أكثر مما كان عليه عندما تم إطلاق التطبيق لأول مرة على هواتف آيفون.