

أسرع طريقة لإعداد هاتف آيفون جديد ونقل البيانات عبر iCloud أسرع طريقة لإعداد هاتف آيفون جديد ونقل البيانات عبر iCloud

بدأت آبل طرح أجهزة iPhone 13 وiPhone 13 Pro للبيع لعشاق هواتف آيفون حول العالم، ومع بدء مرحلة البيع الأولى وشراء الكثير من الأشخاص سلسلة الهواتف الذكية الجديدة، يستعد كثيرين منهم لإستعادة بياناتهم الشخصية من نسخة iCloud الاحتياطية.



وفي هذه الأثناء سيكون مالكي أجهزة آيفون 13 الجديدة، بصدد إنشاء المزيد من العمل لأنفسهم، وحسبما ذكر موقع “howtogeek”، أوضح خبير آبل John Gruber، أنه من الأفضل إجراء نقل بياناتهم الشخصية المحفوظة على الجهاز القديم إلى آخر جديد بأسرع طريقة.



استعادة البيانات من هاتف آيفون القديم إلى آخر جديد

وعند اختيار استعادة بياناتك إلى هاتف آيفون الجديد الخاص بك، يمكنك استعادة نسخة احتياطية على iCloud، وفي هذه الحالة سيتم تسجيل خروج معظم حساباتك من الهاتف القديم، مما يخلق الكثير من مساحة العمل لك لإعادة كل شيء إلى التشغيل الكامل بشكل طبيعى كما كان على جهازك القديم.

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ولإجراء عملية النقل من جهاز إلى جهاز آخر، تظل جميع حساباتك مسجلة ومحفوظة على الجهازين، لذلك بمجرد إتمام النقل، يمكنك البدء في استخدام هاتفك الجديد بسرعة أكبر.وقد يستغرق النقل من جهاز إلى جهاز وقتا أطول قليلاً من نسخة iCloud الاحتياطية، ووفقا لـ Gruber، فقد أجرت شركة آبل Apple بعض التحسينات الجوهرية على عملية النقل من جهاز إلى جهاز على مر السنين.أسرع طريقة لنقل بياناتك من هاتف آيفون القديم إلى آخر جديدالخطوة الأولى : ستحتاج إلى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض مع تشغيل تقنية البلوتوث.الخطوة الثانية: من على الشاشة التي تظهر، انقر فوق متابعة لاستخدام معرف أبل الخاص بك.الخطوة الثالثة: سيتم تشغيل رسم متحرك على الجهاز الجديد، قم بمسح الرسم من خلال عدسة الكاميرا في الهاتف القديم.الخطوة الرابعة: عند سؤالك، أدخل رمز مرور جهازك الحالي على جهازك الجديد.الخطوة الخامسة: بعد ذلك، انقر فوق “متابعة Continue” في شاشة “ نقل البيانات من Transfer Data from” لبدء عملية النقل، (ولكن تذكر أنه يجب أن تبقي الأجهزة بالقرب من بعضها البعض حتى تكتمل العملية).