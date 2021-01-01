تدرس شركة «واتساب» فكرة تشغيل ميزة استرداد النقود لمستخدمي خدمة تحويل الاموال عبر التطبيق.
وذكرت بوابة «WABetaInfo» أن الشركة الأمريكية للمراسلات تخطط لاسترداد نسبة من المدفوعات للمستخدمين يصل إلى نحو 10% من كل عملية دفع.
وظهرت ميزة الدفع Cashback عند شركة WhatsApp في التطبيق خلال الفترة الأخيرة على سبيل التجربة المغلقة.
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التعليقات على «واتساب» تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها
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