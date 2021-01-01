قال موقع TMZ، إن الممثل الكندي ويليام شاتنر، الذي لعب دور الكابتن كيرك في مسلسل ستار تريك، سينطلق إلى الفضاء في أكتوبر على متن مركبة تابعة للملياردير جيف بيزوس.
وفي حال تحقق ذلك، سيكون هذا الممثل، أكبر شخص عمرا يحلق في الفضاء. في مارس، بلغ عمره 90 عاما.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن شاتنر سيكون ضمن الطاقم الثاني الذي سيطير على متن سفينة New Shepard. وسيستمر التحليق 15 دقيقة. وسيتم عمل فيلم وثائقي عن المهمة. ولم يعرف حتى الآن، هل سيرتدي شاتنر زي الكابتن كيرك.
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التعليقات على ممثل مسلسل "ستار تريك" سيطير إلى الفضاء على متن مركبة بيزوس
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